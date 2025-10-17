Bihar Election 2025: कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मिला टिकट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म करते हुए गुरुवार (16 अक्टूबर) को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस सूची में पार्टी की ओर से चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है. इनमें उमर खान (बिहार शरीफ), वसी अहमद (बेतिया), प्रो. मसवर आलम उर्फ प्रो. मुसब्बिर आलम (बहादुरगंज) और शकील अहमद खान (कदवा) शामिल हैं.

पार्टी की जारी सूची के मुताबिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को उनकी वर्तमान सीट कुटुंबा (औरंगाबाद) से फिर से टिकट दिया गया है, जबकि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को उनके पुराने क्षेत्र कदवा (कटिहार) से उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस ने यह सूची पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले जारी की.

मीडिया में छपी रिपोर्ट मुताबिक, इस सूची में पहले चरण के 24 और दूसरे चरण के 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा को एक बार फिर भागलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है. वे वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं. वहीं औरंगाबाद से मौजूदा विधायक आनंद शंकर सिंह पर भी पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है.

इसके अलावा कांग्रेस ने बहादुरगंज से प्रो. मसवर आलम (उर्फ मुसब्बिर आलम), मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, बेतिया से वसी अहमद, गोविंदगंज से गप्पू राय और बेगूसराय से अमिता भूषण को टिकट दिया है. वहीं, बिहार शरीफ से उमर खान कांग्रेस की तरफ से सियासी अखाड़े में ताल ठोकते नजर आएंगे.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, उनमें से अधिकांश को पहले ही टिकट सौंपा जा चुका था या आधिकारिक रूप से सूचित किया जा चुका था. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. विधानसभा चुनाव के पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.