Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2964878
Zee SalaamIndian Muslim

Bihar Election 2025: कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म करते हुए गुरुवार (16 अक्टूबर) को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस सूची में पार्टी की ओर से चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:54 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस की पहली लिस्ट में चार मुस्लिमों को मिली जगह
कांग्रेस की पहली लिस्ट में चार मुस्लिमों को मिली जगह

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म करते हुए गुरुवार (16 अक्टूबर) को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस सूची में पार्टी की ओर से चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है. इनमें उमर खान (बिहार शरीफ), वसी अहमद (बेतिया), प्रो. मसवर आलम उर्फ प्रो. मुसब्बिर आलम (बहादुरगंज) और शकील अहमद खान (कदवा) शामिल हैं.

पार्टी की जारी सूची के मुताबिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को उनकी वर्तमान सीट कुटुंबा (औरंगाबाद) से फिर से टिकट दिया गया है, जबकि विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को उनके पुराने क्षेत्र कदवा (कटिहार) से उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस ने यह सूची पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले जारी की.

मीडिया में छपी रिपोर्ट मुताबिक, इस सूची में पहले चरण के 24 और दूसरे चरण के 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा को एक बार फिर भागलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है. वे वर्तमान में इसी सीट से विधायक हैं. वहीं औरंगाबाद से मौजूदा विधायक आनंद शंकर सिंह पर भी पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा कांग्रेस ने बहादुरगंज से प्रो. मसवर आलम (उर्फ मुसब्बिर आलम), मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, बेतिया से वसी अहमद, गोविंदगंज से गप्पू राय और बेगूसराय से अमिता भूषण को टिकट दिया है. वहीं, बिहार शरीफ से उमर खान कांग्रेस की तरफ से सियासी अखाड़े में ताल ठोकते नजर आएंगे.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, उनमें से अधिकांश को पहले ही टिकट सौंपा जा चुका था या आधिकारिक रूप से सूचित किया जा चुका था. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. विधानसभा चुनाव के पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBihar Election 2025congressmuslim news

Trending news

Bihar News
बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट, इन मुस्लिम दिग्गजों को मिला टिकट
LJP Muslim Candidate
LJP (R) ने बहादुरगंज से कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट
Egypt Foreign Minister India Visit
मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है PAK की पकड़? अब मिस्र के मंत्री भारत पहुंचे
bhopal news
Bhopal News: मकान में पढ़ी जा रही थी नमाज, नगर निगम ने तोड़ा घर
Houthi Commander Death
इजरायली हमले में जख्मी हुए हूती कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत, यमन में शोक की लहर
mp news
बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील
Election Commission on Burqa Voters
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग
Imran Masood on SIR
SIR को लेकर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद क्यों भड़के, जानें पूरा मामला
Pakistan News
अफगान-पाक के मुसलमान अब नहीं रहे भाई-भाई; कपड़ा छोड़ रोटी और मकान छीनने का हुक्म!
amu news
AMU में होली के बाद अब दीवाली पर भी तनाव; हिंदू छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम