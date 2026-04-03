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कांग्रेस अल्पसंख्यक काउंसिल में मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दिग्गजों की एंट्री, 33 नेताओं को जिम्मेदारी

AICC Advisory Council: कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक विभाग के लिए 33 नेताओं की नई सलाहकार समिति बनाई है. इसमें कई बड़े और अनुभवी नेता शामिल हैं. इस फैसले को मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी मिली है. इसका मकसद अल्पसंख्यकों से जुड़ाव बढ़ाना और चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को मजबूत करना है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:05 AM IST

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कांग्रेस अल्पसंख्यक काउंसिल में मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दिग्गजों की एंट्री, 33 नेताओं को जिम्मेदारी

Congress Minority Council: कांग्रेस ने 2 अप्रैल को अपने अल्पसंख्यक विभाग के लिए एक नई सलाहकार परिषद का गठन किया. इस परिषद में तत्काल प्रभाव से 33 नेताओं को शामिल किया गया है.  इस नए सलाहकार निकाय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों और पार्टी संगठन का व्यापक अनुभव है. इसका उद्देश्य पार्टी की अल्पसंख्यक नीति को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर संवाद को बढ़ाना है.

इस परिषद में शामिल नेताओं में प्रमुख नाम कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का है. वह पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में लौट आए. इसके अलावा, पूर्व विदेश और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को भी इस परिषद में जगह दी गई है. उन्हें पार्टी के अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है.  राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को भी इस निकाय में शामिल किया गया है. वह कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के रुख को लगातार मजबूती से रखा है. इसके अलावा पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री के. रहमान खान और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को भी इस परिषद में शामिल किया गया है.

पंजाब के पूर्व सीएम को दी गई जगह
 पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी इस परिषद में जगह दी गई है. वह अपने संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं. तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी इस राष्ट्रीय स्तर की परिषद का हिस्सा बनाया गया है. अजहरुद्दीन अब सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उनका अनुभव खेल और राजनीति, दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिससे उन्हें इस परिषद में एक अहम स्थान प्राप्त हुआ है.

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AICC अध्यक्ष के मंजूरी के बाद गठन
इस सलाहकार परिषद का गठन AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद किया गया. पार्टी नेतृत्व का मानना ​​है कि यह परिषद अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों को समझने, उनकी चिंताओं को उठाने और नीति-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी.

यह भी पढ़ें:- Watch: गैस डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम बुजुर्ग से कर रहा था बदतमीजी, तभी हिंदू शख्स ने सिखाया सबक

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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