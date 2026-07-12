'हर समुदाय के हकूकों का रखा जाए ख्याल...' शर्तों के साथ UCC का समर्थन किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी

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West Bengal UCC: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने से पहले UCC के ड्राफ़्ट बिल का रिव्यू करने के लिए बीते शुक्रवार (10 जुलाई) को एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार (12 जुलाई) को UCC कानून का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाता है, तो इसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए. यानी हर राज्य में अलग-अलग से UCC बिल लाकर कानून बनाने के बजाए, इस बिल को संसद से पास कराना चाहिए और केंद्रीय स्तर पर इस कानून को लागू करना चाहिए.
उन्होंने हर बिरादरी के हकूकों की हिफाजत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कोड शादी-ब्याह जैसे नागरिक मामलों से जुड़ा है, और ऐसा कानून भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए ही पास किया जाना चाहिए. पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने ज़ोर दिया कि UCC बिल को केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए और किसी भी बिरादरी को खुद को अलग-थलग या हाशिए पर महसूस नहीं होना चाहिए. चौधरी ने यहां पत्रकारों से कहा, "अगर देश में UCC लागू करना है, तो इसे केंद्रीय स्तर से किया जाना चाहिए; यह एक राष्ट्रीय कानून, एक केंद्रीय कानून होना चाहिए.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित हर सूबे में UCC लागू करने के लिए कानून पास करने या कदम उठाने की कोशिशें हो रही हैं. हमारा देश 'विविधता में एकता' वाला देश है. यहां हमारे देश के हर वर्ग और हर बिरादरी की संस्कृति और जीवनशैली अलग-अलग है. सब कुछ इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. किसी को भी खुद को अलग-थलग या हाशिए पर महसूस नहीं होना चाहिए; किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि UCC क्या है? यह कोई आपराधिक कानून नहीं है; यह नागरिक मामला है. यह शादी और ऐसे ही मुद्दों से जुड़ा है."
केंद्रीय स्तर के बजाए हर सूबे में UCC कानून अलग-अलग लाने पर अकलियतों के हकूकों की होगी खिलाफवर्जी?
चौधरी ने पहले भी UCC लागू करने को लेकर केंद्र से सवाल किया था. उन्होंने कहा था कि अलग-अलग राज्यों में ऐसे कानून अलग-अलग पास करने से कुछ बिरादरियों के हकूकों की खिलाफवर्जी हो सकती है. अभी उत्तराखंड, गुजरात और असम, ये तीन सूबे UCC पास कर चुके हैं और ये सभी सूबे भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित हैं. यह कोड आम तौर पर शादी, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों, और लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के लिए एक ढांचा तैयार करता है. सभी सूबों में, अनुसूचित जनजाति (ST) के समूहों को UCC के नियमों से छूट दी गई है.
UCC बिल पर अधीर रंजन का सुझाव
"यह बहुत पुराना मुद्दा है कि BJP शासित राज्यों में UCC लागू करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं. UCC लागू होने से भारत में अकलियतों के हकूकों की खिलाफवर्जी की संभावना पैदा होगी. मैं मुल्क की सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि अगर UCC लाना ही है, तो सरकार इसे केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं बना रही है? इसे अलग-अलग सूबों में क्यों बनाया जा रहा है? यह कानून देश के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर पास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, देश की विविधता पर ज़ोर देते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे देश में कई दीगर अकलियतों और कई ऐसे लोग हैं जिनकी भाषाएँ और संस्कृतियां अलग-अलग हैं. UCC को इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पास किया जाना चाहिए."
अगस्त में बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा UCC बिल, आदिवासी बिरादरी को मिलेगी खास छूट
उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट की जांच करने और उसे आखिरी रूप देने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद आई है. राज्य सरकार की योजना है कि प्रस्तावित कानून को अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाए. राज्य सरकार के मुताबिक प्रस्तावित कानून में आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी. समिति में पूर्व जज, कानूनी विशेषज्ञ, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे. इससे पहले, वजीर-ए-आला सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि ज़रूरी प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद अगस्त सत्र के दौरान विधानसभा में UCC का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि समिति अपना काम शुरू करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी.
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