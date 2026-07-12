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'हर समुदाय के हकूकों का रखा जाए ख्याल...' शर्तों के साथ UCC का समर्थन किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी

West Bengal UCC: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन करते हुए कहा कि इसे अलग-अलग राज्यों के बजाय पूरे देश में केंद्रीय कानून के रूप में लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने भारत की विविधता और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी वर्ग को खुद को अलग-थलग महसूस नहीं होना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:00 PM IST
'हर समुदाय के हकूकों का रखा जाए ख्याल...' शर्तों के साथ UCC का समर्थन किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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