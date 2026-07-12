'हर समुदाय के हकूकों का रखा जाए ख्याल...' शर्तों के साथ UCC का समर्थन किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी

अगस्त में बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा UCC बिल, आदिवासी बिरादरी को मिलेगी खास छूट

उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट की जांच करने और उसे आखिरी रूप देने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद आई है. राज्य सरकार की योजना है कि प्रस्तावित कानून को अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाए. राज्य सरकार के मुताबिक प्रस्तावित कानून में आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी. समिति में पूर्व जज, कानूनी विशेषज्ञ, नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे. इससे पहले, वजीर-ए-आला सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि ज़रूरी प्रक्रियात्मक कदम पूरे होने के बाद अगस्त सत्र के दौरान विधानसभा में UCC का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि समिति अपना काम शुरू करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी.