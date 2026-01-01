Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3060938
Zee SalaamIndian Muslimखान, शेलार, शिंदे या शेख... कांग्रेस नेता असलम शेख ने बताया कौन होना चाहिए मुंबई का मेयर?

'खान, शेलार, शिंदे या शेख...' कांग्रेस नेता असलम शेख ने बताया कौन होना चाहिए मुंबई का मेयर?

Mumbai Mayor Election 2026: मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता असलम शेख ने भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुंबई को जाति या धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान देने वाला प्रभावी मेयर चाहिए, जो देश की आर्थिक राजधानी को बेहतर बना सके.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:35 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस नेता असलम शेख (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता असलम शेख (फाइल फोटो)

Brihanmumbai Municipal Corporation Election: मुंबई की राजनीति में जब भी चुनाव का मौसम आता है, विकास, प्रदूषण, बुनियादी सुविधाओं और शहर की बदहाली जैसे असल मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं और उनकी जगह हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद और पहचान की राजनीति हावी हो जाती है. कांग्रेस नेता असलम शेख ने इसी सियासत पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे महानगर की समस्याओं का समाधान धार्मिक या जातिगत ध्रुवीकरण से नहीं, बल्कि प्रभावी और संवेदनशील नेतृत्व से निकल सकता है.

असलम शेख ने कहा कि मुंबई का जैसा प्रचार किया जाता है और जमीनी हकीकत में शहर की जो हालत है, दोनों के बीच बड़ा अंतर है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वही शहर आज भी बुनियादी समस्याओं, प्रदूषण और अव्यवस्था से जूझ रहा है. ऐसे में मेयर का चुनाव नाम, जाति या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि कौन नेता मुंबई की समस्याओं से लोगों को निजात दिला सकता है.

कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए अवाम से अपील की कि वे जाति या समुदाय के आधार पर गुमराह न हों. शेख ने कहा कि मेयर कौन बनेगा-खान, शेलार, शिंदे या शेख, इसका फैसला जाति के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि कौन मुंबई का प्रभावी नेतृत्व कर सकता है और शहर की भलाई के लिए काम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

असलम शेख ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी यह शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विकास और जनसमस्याओं पर बात करने से बचती है और जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद और एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने जैसे विषयों को हवा देती है.

स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने पर असलम शेख ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता साल के 365 दिनों में से करीब 250 दिन चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश और राज्यों के विकास और जनता की समस्याओं पर ध्यान देना बाद की प्राथमिकता बन चुका है, जबकि सबसे पहले यह देखा जाता है कि चुनाव किसी भी तरह जीत लिया जाए.

टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेता ने पार्टी के भीतर उपजे असंतोष पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को यह गलतफहमी हो गई थी कि पार्टी की मजबूती के चलते जीत अपने आप तय है, इसलिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देने की जरूरत नहीं समझी गई. असलम शेख ने दावा किया कि 16 तारीख को आने वाले नतीजे यह साफ कर देंगे कि जब मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर सिफारिश के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, तो उसका असर चुनावी नतीजों पर किस तरह पड़ता है.

यह भी पढ़ें: नवादा के बाद मधुबनी में चरमपंथी वार, 'बांग्लादेशी' बताकर मुस्लिम मजदूर के लिंचिंग की कोशिश

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Mumbai NewsMumbai Mayor Election 2026Aslam Shaikhmuslim news

Trending news

Bihar News
नवादा के बाद मधुबनी में लिंचिंग की कोशिश, 'बांग्लादेशी' बताकर मुस्लिम मजदूर को पीटा
West Bengal news
West Bengal: SIR की दहशत और अधिकारियों की बेरुखी ने ले ली सुल्तान सरदार की जान!
UP News
UP News: दोस्त जेल गया तो ले ली जान; AMU टीचर मर्डर में बदले की खौफनाक साजिश
Punjab news
गाजियाबाद के बाद लुधियाना में मुसलमानों के कत्ल की धमकी, जुमे में खलल डालने का प्लान
india maldives relations
भक्त अलापते रहे बॉयकॉट का राग, भारत-मालदीव व्यापार बढ़ गया तीन गुना
israel news
ग़ज़ा के खून का हिसाब? IDF के दिमाग रहे अमित सार की ब्रेन कैंसर से दर्दनाक मौत
India Pakistan exchange Prisoner List
IND-PAK के जेल में बंद हैं एक-दूसरे के सैकड़ों नागरिक,कैदियों की लिस्ट से हुआ खुलासा
Israel Gaza War
Israel ने Gaza में उठाया ऐसा कदम, नाराज हो गया मुस्लिम वर्ल्ड लीग
Shah Rukh Khan IPL Player Controversy
BJP नेता ने शाहरुख खान को बोल गद्दार, मौलाना ने काटा बवाल
Amroha
बुर्का पहनकर लड़कों ने किया डांस, प्रिंसिपल बजा रहे तालियां; एक और वीडियो पर बवाल