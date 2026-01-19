Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3079152
Zee SalaamIndian Muslimसंतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल

संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल

Congress Leader Danish Ali On Mohan Bhagwat: कांग्रेस नेता दानिश अली ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख से मीडिया के माध्यम से सवाल किया. उन्होंने भागवात से पूछा कि क्या सिर्फ एक समुदाय के संतों का सम्मान होना चाहिए या सभी समुदायों के संतों का सम्मान होना चाहिए? क्योंकि हाल ही में एक आयोजन में भागवत ने कहा था कि संतों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल

Congress Leader Danish Ali On Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत ने 'विहार सेवक ऊर्जा मिलन' इवेंट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "धर्म" संतों पर आधारित है. इसीलिए संतों का सम्मान करना चाहिए. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व MP दानिश अली ने रविवार (18 जनवरी) को RSS के चीफ मोहन भागवत की आलोचना की. 

दानिश अली ने हाल ही में बरेली में एक घर में समूहिक नमाज पढ़ने के खिलाफ 12 लोगों को गिरफ्तार करने के मामले की तरफ इशारा किया. दानिश अली ने सवाल उठाते हुए कहा कि यहां संतों का सम्मान कहां हैं? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या संत सिर्फ एक समुदाय के होते हैं, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए या सभी समुदाय के संतों का सम्मान होना चाहिए?

कांग्रेस नेता दानिश अली ने मौजूदा भाजपा सरकार और उसके बुलडोजर नीति की भी आलोचना की. उन्होंने बुलडोजर नीति को सभी धर्मों के लिए खतरा बताया. दानिश अली ने कहा कि पहले मजार और मस्जिदें तोड़ी जा रही थीं, और अब मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के काशी में मंदिरों और मूर्तियों को बचाने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं क्योंकि मौजूदा सरकार काशी की पहचान को नुकसान पहुंचा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहन भागवत ने 'विहार सेवक ऊर्जा मिलन' इवेंट में कहा कि धर्म ही सारी दुनिया को चलाने वाली ताकत है और पूरे यूनिवर्स को भी चलाता है. उन्होंने आगे कहा कि धर्म सारी दुनिया को वैसे ही गाइड करता है जैसे आग जलाती है और पानी बहता है, और जब तक यह भारत को चला रही है, देश "विश्वगुरु" बना रहेगा. उन्होंने धर्म की भूमिका और संतों के सम्मान के बारे में भी बात की.

उन्होंने इस बात पर जो देते हुए कहा कि लोग उस सच्चाई को मानते हैं जिस पर धर्म आधारित है, उन्हें संत कहा जाता है. इसलिए, संतों का सम्मान और सुरक्षा पक्का करना हम सबका फर्ज है. इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं संतों को 'ना' कहने में हिचकिचाता हूँ. हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsCongress Leader Danish Ali On Mohan Bhagwatminority newsToday News

Trending news

muslim news
सुप्रीम लीडर को छूआ भी तो छिड़ जाएगी भीषण जंग, ईरान ने अमेरिका को दी सीधी धमकी
Pakistan News
कराची का गुल प्लाजा बना आग का कब्रिस्तान, 10 की मौत, 60 लापता
india uae relation
आज भारत आएंगे UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, PM के साथ इन एजेंडों पर होगी बात
Jammu and Kashmir news
किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल
syria news
सीरिया में अब बंद हो जाएगा खून-खराबा! सरकार और SDF के बीच में हुआ ऐतिहासिक समझौता
Pakistan News
Pakistan: गुल प्लाजा में आग लगने से 6 की मौत, बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान
Uttara Pradesh News
'जिहाद' के नाम पर जहर; भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का विस्फोट, ये राज्य रहे टॉप
Saudi arabia news
सऊदी सरकार का बड़ा एक्शन; हफ्ते भर में 18 हजार अवैध प्रवासी गिरफ्तार, हजारों आउट!
Delhi news
तेल से टेक तक; शेख मोहम्मद का दिल्ली दौरा बदल देगा भारत-UAE के रिश्तों की तस्वीर
delhi riots 2020
उमर खालिद की जमानत पर चंद्रचूड़ की दो टूक; दोष साबित नहीं, तो जेल क्यों?