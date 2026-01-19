संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल

Congress Leader Danish Ali On Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत ने 'विहार सेवक ऊर्जा मिलन' इवेंट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "धर्म" संतों पर आधारित है. इसीलिए संतों का सम्मान करना चाहिए. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व MP दानिश अली ने रविवार (18 जनवरी) को RSS के चीफ मोहन भागवत की आलोचना की.

दानिश अली ने हाल ही में बरेली में एक घर में समूहिक नमाज पढ़ने के खिलाफ 12 लोगों को गिरफ्तार करने के मामले की तरफ इशारा किया. दानिश अली ने सवाल उठाते हुए कहा कि यहां संतों का सम्मान कहां हैं? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या संत सिर्फ एक समुदाय के होते हैं, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए या सभी समुदाय के संतों का सम्मान होना चाहिए?

कांग्रेस नेता दानिश अली ने मौजूदा भाजपा सरकार और उसके बुलडोजर नीति की भी आलोचना की. उन्होंने बुलडोजर नीति को सभी धर्मों के लिए खतरा बताया. दानिश अली ने कहा कि पहले मजार और मस्जिदें तोड़ी जा रही थीं, और अब मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के काशी में मंदिरों और मूर्तियों को बचाने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं क्योंकि मौजूदा सरकार काशी की पहचान को नुकसान पहुंचा रही है.

मोहन भागवत ने 'विहार सेवक ऊर्जा मिलन' इवेंट में कहा कि धर्म ही सारी दुनिया को चलाने वाली ताकत है और पूरे यूनिवर्स को भी चलाता है. उन्होंने आगे कहा कि धर्म सारी दुनिया को वैसे ही गाइड करता है जैसे आग जलाती है और पानी बहता है, और जब तक यह भारत को चला रही है, देश "विश्वगुरु" बना रहेगा. उन्होंने धर्म की भूमिका और संतों के सम्मान के बारे में भी बात की.

उन्होंने इस बात पर जो देते हुए कहा कि लोग उस सच्चाई को मानते हैं जिस पर धर्म आधारित है, उन्हें संत कहा जाता है. इसलिए, संतों का सम्मान और सुरक्षा पक्का करना हम सबका फर्ज है. इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं संतों को 'ना' कहने में हिचकिचाता हूँ. हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं.