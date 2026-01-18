Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3078392
Zee SalaamIndian Muslimजम्मू में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस

जम्मू में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस

BJP action against educational institutions: जम्मू के श्री माता वैष्ण देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में MBBS का कोर्स बंद करने और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में अब्दुल नईम द्वारा अपने निजी खर्च से बनवाई जा रही स्कूल ध्वस्त करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान कांग्रेस की महिला नेत्री दिव्या मदेरणा और डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ी मांग कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:15 PM IST

Trending Photos

जम्मू में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस

BJP action against educational institutions: शिक्षण संस्थानों पर भाजपा सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीते शनिवार (17 जनवरी) को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री दिव्या मदेरणा और डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला. हाल ही में जम्मू के श्री माता वैष्ण देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में MBBS कोर्स की 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों ने अर्जित की.चलाने पर रोक लगा दी. वहीं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में अब्दुल नईम द्वारा अपने निजी खर्च से बनवाई जा रही स्कूल को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. 

"दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म कि इस कबीले में कोई जवां शिक्षित दिखाई न दें." इस पंक्ति के साथ कांग्रेस की महिला नेत्री दिव्या मदेरणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर हमले और सांप्रदायिकता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डॉक्टर्स आपातकालीन वॉर्ड के अंदर धर्म ग्रंथ नहीं पकड़ते हैं, बल्कि स्टेथोस्कोप पकड़ते हैं. उन्होंने श्री माता वैष्ण देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहां स्टेथोस्कोप होने चाहिए, वहां ताले जड़े जा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि वह इस दौर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की UPA सरकार को याद करना चाहेंगी, जिसने राइट टू एडूकेशन एक्ट (शक्षा का अधिकार) लेकर आई थी. लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) राइट टू डेमोलिश एडूकेशन सिस्टम्स लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शिक्षा सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गई है. उन्होंने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत बढ़ने-लिखने वाले युवकों और उनकी तर्कशिल्ता को खत्म करना चाहते हैं, ताकि इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम चलता रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, कांग्रेस नेता डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की मांग है कि श्री माता वैष्ण देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) को तत्कालीन तौर पर सुधारात्मक उपायों के साथ दोबारा से खोला जाए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य को मेडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है. उन्होंने मध्य प्रेदश के बेतूल में अब्दुल नईम के स्कूल ध्वस्त करने के मामले को भी उठाया. 

उन्होंने कहा कि इस मामले में सामने आया है कि बैतूल स्कूल के पास सारे दस्तावेज थे, ग्राम पंचायत से अनापत्ति (NOC) भी मिला था. उन्होंने आगे कहा कि कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि दबाव में आकर स्कूल को ध्वस्त किया गया है, इसलिए उस स्कूल को दोबारा बनाकर दें. उन्होंने मांग की कि हम इन दोनों मामलों में चाहते हैं कि हाई पावर कमेटी जांच करे और जो भी दोषी हो उनपर मुकदमा दर्ज किया जाए. 

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के  श्री माता वैष्ण देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में MBBS की कोर्स में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों ने अर्जित की. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने धार्मिक आधार पर मुस्लिम समाज के युवकों को एडमिशन देने का विरोध किया. इस विरोध के बाद Medical Assessment and Rating Board (MARB) ने उस कॉलेज का MBBS कोर्स बंद कर दिया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsCongress Press Conference against BJPBJP action against educational institutionsminority newstoay news

Trending news

violence against Muslims
बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!
muslim news
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस
muslim news
अमेरिका ने सीरिया में फिर किया बड़ा हमला, अल-कायदा से जुड़े बड़े नेता की मौत
muslim news
ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार
Uttar Pradesh news
घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार
iran news
अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा,विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी
Rajasthan news
हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना का शिगूफा, अजमेर दरगाह को बताया गैर-मजहबी जगह
Delhi news
पिंकी के बाद अब दक्ष ने हथियार बांटने के लिए उकसाया, कहा- जिहादी या कठमुल्ले अगर...
Gujrat news
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का जाल; गुजरात केस में NIA की चार्जशीट से बड़ा खुलासा