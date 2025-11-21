Advertisement
5 विधायक जीताकर क्या कर लेंगे ओवैसी, पहले बोलने का ढंग सीखें, कांग्रेस के इस मुस्लिम नेता ने AIMIM पर बोला हमला

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के कई दिनों बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने AIMIM पर निशाना साधा है. साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:42 PM IST

Bihar News: बिहार विधानसभा के परिणाम 14 नवंबर को आने के बाद से ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस और अन्य सेक्युलर दलों पर आक्रमक हैं. इस चुनाव में भाजपा और जेडीयू की सदरात वाली NDA गठबंधन को भारी बहुमत मिली. वहीं, AIMIM ने भी पांच सीटों पर जीत हासिल किया. इन सब के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने AIMIM पर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

बिहार विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता रहे डॉ. शकील अहमद खान ने AIMIM की राजनीति पर जमकर भड़ास निकाली है. उन्होंने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा कि AIMIM फूट डालो और राज करों की राजनीति करती है. साथ ही उन्होंने AIMIM के नेताओं के शब्दों पर लगाम की जरूरत बताई.

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता डॉ. शकील अहमद खान ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक सिस्टम में बात करने का सलीका होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम भाजपा हिन्दुत्व का प्रोपगेंडा कर रही है और उनकी राजनीति चल रही है. उसी नक्शे कदम पर मुसलमानों को इकट्ठा कर हिन्दुत्व में विश्वास करने वालों को एकत्रित करने का मौका दे रहे हैं.

कांग्रेस नेता डॉ. शकील अहमद खान ने AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि पांच विधायक जीतकर विधानसभा में क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि आज भी देश की बड़ी आबादी विकास के पक्षधर है. उन्होंने कहा कि सियासत का जारखाना अंदाज का मुखालफत करना होगा.

कांग्रेस नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि ओवैसी पढ़ने-लिखने के बावजूद जाहिलियत के डिजाइन में काम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि उन्होंने हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है, उसे कब खाली करेंगे?

कांग्रेस नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि देश की मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण आपसी भाईचारे, लोकतांत्रिक व्यवस्था,संविधान और संविधान में वर्णित प्रोटेक्शन में विश्वास रखती है. उन्होंने चुनाव परिणाम पर केन्द्र और राज्य सरकार के साथ निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को भी कठघरे में खड़ा किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar Assembly Election 2025Dr Shakeel Ahmed attack on Owaisiminority newsToday News

