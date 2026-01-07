मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते ही कांग्रेस नेता की हत्या, हमलावार ने गले और सीने पर चाकू से किया वार

Congress Leader Hidayatullah Murder Case: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह पटेल को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. उनकी हत्या तब की गई, जब वह एक मस्जिद से दोपहर की नमाज पढ़कर निकल रहे थे. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी कालू खान को गिरफ्तार कर लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Congress Leader Hidayatullah Murder Case: महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल को मंगलवार (6 जनवरी) को मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते वक्त कत्ल कर दिया गया. हमलावर ने हिदायतुल्लाह के गले और सीने पर चाकू से कई वार किए, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई.
वहीं, इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक जांच के लिए सबूत इकट्ठा किया. पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 22 वर्षीय उबेद खान उर्फ कालू खान को हिदायतुल्लाह के कातिल के रूप में पहचान की गई. पुलिस ने उबेद खान को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें भेजी, जहां कालू खान को 6 जनवरी की रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि हिदायतुल्लाह का आरोपी कालू खान के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी. इस हत्या के बाद कोटा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है. 66 वर्षीय हिदायतुल्लाह पटेल का कत्ल महाराष्ट्र के ओकला विधानसभा के अकोट तालुक के एक गांव में स्थित जामा मस्जिद के बाहर हुआ है. हिदायतुल्लाह पटेल जुहर की नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गए थे. नमाज पढ़कर करीब 1:30 के करीब मस्जिद से बाहर निकले. उनके निकलते ही हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया. वहीं, स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए.