SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल

Congress on SIR Controversy: SIR प्रक्रिया को लेकर देश में सियासी घमासन बढ़ता जा रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह वोट चोरी का बड़ा खेल है और चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में काम कर रहा है. इसकी वजह से देश की करोड़ों अवाम में SIR प्रक्रिया को लेकर डर और भ्रम भी बढ़ा दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:26 PM IST

कांग्रेस नेता हुसैद दलवाई ने SIR को बताया बड़ा स्कैम (फाइल फोटो)
Maharashtra News Today: भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है. SIR को लेकर देश की अवाम में दहशत है और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम ना आने पर कई तरह की कार्रवाई होनी अफवाहें सरगर्म हैं. विपक्ष लगातार इसे केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग का एक प्रोपैगेंडा करार दे रहा है. 

इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दिलवई ने SIR को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जमकर जुबानी हमला बोला. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने शनिवार (29 नवंबर) को SIR प्रक्रिया को बड़ा घोटाला करार दिया. मोदी सरकार का नाम लिए बगैर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग किसी के निर्देशों पर काम करता दिखाई दे रहा है.

IANS से बातचीत में कांग्रेस के सीनियर दिग्गज नेता हुसैन दलवई ने कहा, "SIR में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है. चुनाव आयुक्त, सत्तारूढ़ पार्टी के निर्देशों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं." उन्होंने कहा, "वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं. SIR एक बड़ा स्कैम है." हुसैन दलवई के आरोपों के बाद सियासी पारा हाई हो गया है." 

बता दें, हालिया दिनों में SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. इस चरण में चार चुनावी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में SIR प्रक्रिया जारी है. असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. असम जैसे चुनावी राज्य में NRC के अंतिम रूप दिए जाने की वजह से विशेष मतदाता सूची संशोधन बाद में किया जाएगा. 

मौजूदा चरण में SIR प्रक्रिया 50.99 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगी. इससे पहले यह प्रक्रिया 2002 और 2003 में चलाई गई थी, जबकि तमिलनाडु के 37 विधानसभा क्षेत्रों में संशोधन 2005 में किया गया था. SIR का दूसरा चरण 4 दिसंबर को समाप्त होगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. इसके बाद सुनवाई और सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: वक्फ एक्ट पर ममता सरकार के क्यों बदले सुर? जिसने बंगाल के मुसलमानों की बढ़ा दी धड़कन

