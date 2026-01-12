बांग्लादेश पर चुप क्यों है सरकार, इमरान मसूद ने PM मोदी और RSS पर बोला हमला

Advertisement
Congress Leader Imran Masood: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी के जन्मदिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:37 PM IST

Congress Leader Imran Masood: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस को "संकल्प दिवस" के रूप में मनाते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. इमरान मसूद ने अपने बयान में संविधान, धर्म, आरक्षण, बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि संकल्प का दिन है. उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस आने वाले 100 दिनों में मंडल स्तर से लेकर गांव-गांव तक जाएगी और लोगों से सीधा संवाद करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दोबारा उसी "स्वर्णिम काल" में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, जो पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने धर्म के मुद्दे पर बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सरकार देश में नफरत बांटने का काम कर रही है. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत सरकार की चुप्पी बेहद चिंताजनक है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने हैं तो सबसे पहले वहां बिजली की आपूर्ति रोकनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां भारत सरकार डीजल देने के समझौते कर रही है. इमरान मसूद ने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी होतीं तो बांग्लादेश को वैसा ही जवाब देतीं, जैसा उन्होंने पाकिस्तान को देकर बांग्लादेश का निर्माण कराया था.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

