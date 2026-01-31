"देश में नफरत फैला रहे हैं, CM हिमंता"... कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्यों कही ये बात

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदेश में नफरत फैला रहे हैं, CM हिमंता... कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्यों कही ये बात

Assam Miya Muslim Controversy: असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देकर फंस गए हैं. "मियां मुसलमान" वाले बयान के बाद हिमंता ने असम में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को पाकिस्तान का एजेंट बताया. इस बयान पर कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने हिमंता पर निशाना साधा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:38 AM IST

Assam Miya Muslim Controversy: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में मियां मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने हिमंता के बयान की निंदा की. इस बयान पर असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद हिमंता ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया. इस बयान के बाद कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने हिमंता पर निशाना साधा है. 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे आप पर (असम के सीएम) शक है, क्योंकि आप देश में नफ़रत फैला रहे हैं, कहीं आपने अपने देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों से हाथ तो नहीं मिला लिया है." यह बात उन्होंने असम के सीएम हिमंत सरमा द्वारा गौरव गोगोई पर "पाकिस्तानी एजेंट" होने का आरोप लगाने के सवाल के जवाब में कही. इमरान मसूद ने कहा कि गौरव गोगोई तीन बार के सांसद हैं. उनके पिता असम के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

गौरतलब है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को परेशान करने का आह्वान किया था. इस बयान के बाद लोगों ने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय को टार्गेट कर रहे हैं. इस पर हिमंता ने सफाई देते हुए कहा कि वह मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए "मियां" शब्द का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने मियां मुसलमानों पर दिए विवादित बयान को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सफाई दी. उन्होंने कहा लोग "मिया" पर उनकी टिप्पणियों के लिए उन पर हमला कर रहे हैं, उन्हें असम पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि "जो लोग 'मियां' पर मेरी टिप्पणियों के लिए मुझ पर हमला कर रहे हैं, यह शब्द असम में बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध प्रवासन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें रुकना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खुद असम के बारे में क्या कहा है." यानी हिमंता यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां शब्द का इस्तेमाल असम में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए किया है.

बीते शुक्रवार (30 जनवरी) को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता द्वारा "मियां मुसलमान" वाले बयान को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा की राजनीति को "बेईमानी और बेशर्मी" की राजनीति बताया. उन्होंने कहा कि असम के सीएम "झूठ बोल रहे हैं" और SC ने कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Assam Miya Muslim Controversymuslim newsminority newsToday News

