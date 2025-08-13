'Fatehpur मकबरे पर हमला, BJP और RSS के जहर का नतीजा', कुंवर दानिश अली का गंभीर इल्जाम
Fatehpur Maqbara: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 200 साल पुराने नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे पर हिंदूवादी भीड़ ने तोड़फोड़ की. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता दानिश अली ने BJP और RSS पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया. SIR प्रक्रिया से मुद्दा भटकाने का दावा किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:50 AM IST

Fatehpur Maqbara: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मौजूद 'नवाब अब्दुल समद खान' के 200 वर्ष पुराने मकबरे को हिंदूवादी भीड़ ने 'बाबरी मस्जिद' की तरह तोड़ने की कोशिश की. बाबरी मस्जिद को भी हिंदूवादी भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया है. फतेहपुर के मकबरे में उत्पात और तोड़फोड़ मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सत्तारूढ़ पार्टी (BJP)  पर जमकर हमला बोला है. 

कांग्रेस नेताकुंवर दानिश अली ने फतेहपुर मकबरे के मामले पर बयान देते हुए कहा कि BJP और RSS मुल्क के नौजवानों कों बर्बाद करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ ने जो नफरत का बीज बोया है, उसका नतीजा आज सामने दिख रहा है. 

कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का इल्जाम लगाया है. दानिश अली ने इस मामले को Special Intensive Revision (SIR) से जोड़ते हुए कहा कि BJP मुद्दे को भटकाकर हेडलाइन बदलवानी है. बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से SIR प्रक्रिया को शुरू किया गया है. इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है. विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है. 

गौरतलब है कि गुजिश्ता सोमवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबुनगर में नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे में हिंदूवादी भीड़ ने तोड़फोड़ और उत्पात मचाया. इस घटना के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन घटना के दौरान पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध दिखी. पुलिस ने मकबरे को बचाने के लिए और उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए. यहां तक कि हर बात में लाठीचार्ज करने वाली पुलिस इस घटना के दौरान मूकदर्शक बनी रही. हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पुलिस ने इस घटना में शामिल एक भी उपद्रवी को गिरफ्तार नहीं किया है. 

TAGS

Uttar Pradesh newsToday Newsmuslim newscongress leader Kunwar Danish AliFatehpur Maqbara Incident

