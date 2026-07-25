'कुर्बानी नहीं, मोदी हुकूमत की नाकामी का इकरार...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दानिश अली का तंज

राज्य चुनें
Dharmendra Pradhan Resignation: देश की राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ बीते कई दिनों से तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतिजाज शुरू कर दिया था. 20 जुलाई को पुलिस ने मुबय्यना तौर पर संसद की तरफ कूच कर रहे तलबा पर लाठीचार्ज किया. इस दौरान पुलिस की पिटाई से कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए. पुलिस और मरकजी फोर्सेज की इस कार्रवाई से पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा.
अवाम की बढ़ती नारजागी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने तलबा की मांग कबूल कर ली. इसके बाद शनिवार (25 जुलाई) को मरकजी वजीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया. इसको लेकर पूरे देश में सियासी गलियारों में मिली जुला रद्देअमल देखने को मिल रहा है. इसको लेकर अमरोहा के साबिक रुक्न-ए-पार्लियामान कुंवर दानिश अली ने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमला बोला.
"प्रधान का इस्तीफा कुर्बानी नहीं, बल्कि मोदी हुकूमत की नाकामी का इकरारनामा"
वजीरे तालीम के ओहदे से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कुंवर दानिश अली ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा, "यह मोदी सरकार की नाकामी का इकरारनामा." उन्होंने कहा कि "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कुर्बानी नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी का इकरारनामा है. यह देश के लाखों नौजवानों और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के जरिये किए गए संघर्ष की जीत है. "
कुंवर दानिश अली ने अपने वीडियो बयान में कहा, "मुल्क भर के नौजवान काफी अरसे से एक गैर-जानिबदार और शफ्फाफ इम्तिहानी निजाम का मुतालबा कर रहे थे." राइट विंग्स तंजीमों, बीजेपी नेताओं और कारकुन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि इतने बड़े आंदोलन को राष्ट्र विरोधी बताकर तलबा की तौहीन की गई है. उन्होंने कहा, "देश के सारे इम्तेहानात को गैर-जानिबदार और शफ्फाफ तरीके से कराए जाने की मांग करना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं.
"नौजवानों के मुजाहिरा जम्हूरी निजाम के कामयाबी की है निशानी"
अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद रहे दानिश अली ने कहा कि हुकूमत को नौजवानों की आवाज सुननी चाहिए और इम्तिहानी निजाम को मुकम्मल तौर पर शफ्फाफ और काबिले एतमाद बनाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि यह घटना जम्हूरी जद्दोजहद के कामयाबी की निशानी है और अब नौजवानों के हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.