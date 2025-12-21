Advertisement
हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के बचाव में उतरे राज्यपाल आरिफ खान, कांग्रेस बोली- इससे ज्यादा...

Congress on Nitish Kumar Hijab Row: सीएम नीतीश कुमार के जरिये एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने को लेकर उपजे विवाद में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी बचाव में कूद पड़े. उन्होंने नीतीश का बचाव करते हुए इसको 'बाप बेटी' का मामला बताया. आरिफ मोहम्मद खान के इस बयान की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की.  

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:12 PM IST

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार में हिजाब विवाद को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है. हालिया दिनों नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के हिजाब खींचने को लेकर उठे विवाद पर सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है. इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं. कांग्रेस ने इतवार (21 दिसंबर) को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर जमकर जुबानी हमला बोला.

दरअसल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार का बचाव किया था. आरिफ खान ने इसे 'पिता-पुत्री' का मामला बताया था. आरिफ मोहम्मद खान को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे एक खतरनाक सोच करार दिया. आरिफ खान से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी विवादित बयान दिया था. संजय निषाद ने कहा कि था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब खींचा था,अगर कहीं और छू देते तो क्या हो जाता.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि "जिसे 'पिता-पुत्री' का पल बताकर पेश किया जा रहा है, वह असल में एक ताकतवर और उम्रदराज नेता के जरिये सार्वजनिक रूप से एक युवा महिला की शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने को सामान्य बनाने की कोशिश है."

पवन खेड़ा ने आगे लिखा, "यह हमारी लड़कियों को एक डरावना संदेश देता है कि अगर कोई आदमी प्रभावशाली है, तो उसका अनचाहा स्पर्श भी स्वीकार किया जा सकता है." उन्होंने आगे लिखा, "इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती. खासकर जब हम जानते हैं कि यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को नुकसान अजनबियों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है, जिन पर वे भरोसा करते हैं और जिनसे उन्हें सुरक्षा की उम्मीद होती है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस घटना को लेकर कहा कि यह विवाद की बात नहीं है. उन्होंने कहा, "वह बेटी है. बाप-बेटी का मामला विवाद नहीं होता है." बिहार के राज्यपाल ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहा हूं. लेकिन वह आदमी अपनी बेटी समझता है. मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर, इस मामले को विवाद बताकर." आरिफ खान ने कहा कि उन्हें नौरकी को जॉइन कर लेना चाहिए. 

बता दें, यह विवाद इसी हफ्ते उस समय शुरू हुआ था, जब पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक घटना सामने आई. कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला अभ्यर्थी डॉ. नुसरत परवीन के हिजाब को जबरन खींचते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखाज सकता है कि यह घटना उस समय हुई जब डॉ. नुसरन परवीन नियु्क्ति पत्र लेने के मुख्यमंत्री के पास पहुंची. पीड़िता का हिजाब खींचने के बाद नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आते हैं. हालांकि, इस घटना के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने शनिवार को अपनी जॉइनिंग की तारीख पर ड्यूटी के लिए मौजूद नहीं हुईं. अधिकारियों ने बताया कि इस समय नुसरत या उनके परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.

