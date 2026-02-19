Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3115049
Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए केंद्र सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, कांग्रेस ने बोला हमला

मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए केंद्र सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, कांग्रेस ने बोला हमला

Hate Speech Government Funding Controversy: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक ऐसे इवेंट को फंडिंग करने का आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई थीं. कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:31 AM IST

Trending Photos

मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए केंद्र सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, कांग्रेस ने बोला हमला

Congress on BJP: कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक ऐसे इवेंट की फंडिंग करने का आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें थीं. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और रुख पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है. यह मामला तब सामने आया जब एक मंदिर परिसर में हुए एक इवेंट में कुछ वक्ताओं ने विवादित बयान दिए. आरोप है कि इस इवेंट को सरकार ने फंड किया था. 

कांग्रेस के एक सीनियर नेता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले प्रोग्राम को सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो यह बहुत गंभीर मामला है. प्रधानमंत्री से साफ जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के अंदर बांटने वाला माहौल बना रही है.

कांग्रेस का हमला
कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार देश में हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून लागू करे और समाज में नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बयानों और कामों का समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. इस विवाद में चुनाव आयोग भी फंसा हुआ है. दावा किया गया है कि आयोग ने ऐसे प्रोग्राम पर नाराजगी जताई है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर चिंता जताई है. हालांकि, अभी ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने कथित तौर पर ऐसे इवेंट्स को फंड किया जिनमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए गए थे, जिसकी रकम लगभग 63 लाख थी. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 13-14 दिसंबर, 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए "सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव" में कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के एक हिस्से को घुसपैठिया कहा और उन्हें देश से निकालने की मांग की. इवेंट में धर्म परिवर्तन और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दे भी उठाए गए. इस खुलासे से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Ragini Nayak on BJPCongress vs BJPHate Speech AllegationsGovernment Funding Controversy

Trending news

us iran conflict
ईरान-अमेरिका जंग बस एक कदम दूर? ट्रंप के आदेश का इंतजार, रिपोर्ट में बड़ा दावा
Muzaffarnagar news
UP News: मुजफ्फरनगर में आमिर-समद का हुआ हाफ एनकाउंटर, दोनों पर लगा है संगीन इल्जाम
Gaza News
मलबे में दबी उम्मीदों को सहारा; गाजा को फिर बसाने के लिए ट्रंप का $5 बिलियन का वादा
Maulana Madani
‘मुसलमान को खत्म करने वाले खुद खत्म हुए’, मोहन भागवत के बयान पर मदनी का पलटवार
Delhi news
लाल किले के पास फर्जी NIA अधिकारी मुदस्सर गिरफ्तार, कार में मिला नाबालिग
Delhi news
उमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; सड़क पर शव रखकर परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार
Bihar News
मुस्लिमों के खिलाफ BJP का बुलडोजर मॉडल पहुंचा बिहार, सीतामढ़ी में की मस्जिद ध्वस्त
Supreme Court
4 लाख नहीं, शमी से 10 लाख चाहिए! SC में हसीन जहां ने याचिक दायर कर रखी ये मांग
chhattisgarh news
मुसलमानों के समर्थन में हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर
ICC Men's T20 World Cup
Opinion: जर्सी बदली, किस्मत नहीं! अभिषेक शर्मा की फ्लॉप फॉर्म से टीम इंडिया परेशान