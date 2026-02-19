मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए केंद्र सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, कांग्रेस ने बोला हमला

Congress on BJP: कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक ऐसे इवेंट की फंडिंग करने का आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें थीं. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और रुख पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है. यह मामला तब सामने आया जब एक मंदिर परिसर में हुए एक इवेंट में कुछ वक्ताओं ने विवादित बयान दिए. आरोप है कि इस इवेंट को सरकार ने फंड किया था.

कांग्रेस के एक सीनियर नेता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले प्रोग्राम को सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो यह बहुत गंभीर मामला है. प्रधानमंत्री से साफ जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के अंदर बांटने वाला माहौल बना रही है.

कांग्रेस का हमला

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार देश में हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून लागू करे और समाज में नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बयानों और कामों का समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. इस विवाद में चुनाव आयोग भी फंसा हुआ है. दावा किया गया है कि आयोग ने ऐसे प्रोग्राम पर नाराजगी जताई है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर चिंता जताई है. हालांकि, अभी ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार है.

क्या है पूरा मामला

द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने कथित तौर पर ऐसे इवेंट्स को फंड किया जिनमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए गए थे, जिसकी रकम लगभग 63 लाख थी. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 13-14 दिसंबर, 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए "सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव" में कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के एक हिस्से को घुसपैठिया कहा और उन्हें देश से निकालने की मांग की. इवेंट में धर्म परिवर्तन और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दे भी उठाए गए. इस खुलासे से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है.