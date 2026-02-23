राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर दीपक का बढ़ाया हौसला; जिम की भी लेंगे मेम्बरशिप

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimराहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर दीपक का बढ़ाया हौसला; जिम की भी लेंगे मेम्बरशिप

Rahul Gandhi Meet Mohammad Deepak: कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को अपने घर बुलाया और उनसे मुलाकात की है. राहुल गांधी ने दीपक की तारीफ की और कोटद्वार आकर उनके जिम की सदस्यता लेने की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:20 PM IST

Rahul Gandhi Meet Mohammad Deepak: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में बजरंग दल के उपद्रवियों से एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी ने मुलाकात की है. मोहम्मद दीपक राहुल गांधी के सरकारी घर पहुंचे, जहां दीपक और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई. इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तारीफ कर रहे हैं. मोहम्मद दीपक ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की. 

मोहम्मद दीपक ने बताया कि राहुल गांधी उन्हें मिलने के लिए बुलाया था. दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने उनके परिवार वालों से फोन पर बात की. दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने जो भी कोटद्वार की घटना के बाद बवाल हुआ उस संबंध में उन्हें समझाया है और वादा किया है कि वह उनके साथ हैं. दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि दीपक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि, आपने अच्छा काम किया है. दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि वह कोटद्वार आकर उनके जिम की सदस्यता लेंगे. 

मोहम्मद दीपक ने कहा "मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह जानकर अच्छा लगा कि कोई समझता है कि मैंने मानवता के लिए आवाज उठाई है." बता दें कि कोटद्वार में बजरंग दल के सदस्यों से मोहम्मद दीपक ने मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को बचाया था, जिसके बाद उनकी जीम में लोगों ने आना बंद कर दिया. दीपक के जीम में कुछ लोग ही बचे थे, इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 12 से 15 वकीलों ने मोहम्मद दीपक की जिम की सदस्यता ली. 

26 जनवरी 2025 को मोहम्मद दीपक और बजरंग दल के सदस्यों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद 28 जनवरी और 31 जनवरी को बजरंग दल के लोगों ने मोहम्मद दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें धमकियां दी. वहीं, देशभर के लोगों ने मोहम्मद दीपक, जिनका असल नाम दीपक कुमार कश्यप की तारीफ की. कई लोग कोटद्वार पहुंचकर दीपक का स्वागत और सम्मान किया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

