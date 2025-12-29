Advertisement
मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग

Mufti Shamail Nadwi Controversy: मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया. मुफ्ती शमाइल पर आरोप है कि वह देश से पहले अपने धर्म को मानते हैं और मुस्लिम समाज से भी ऐसा करने को कहते हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुफ्ती शमाइल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Dec 29, 2025

मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने की कार्रवाई की मांग

Mufti Shamail Nadwi Controversy: "क्या ईश्वर का अस्तित्व है" के टॉपिक पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच हाल ही में एक डिबेट हई. इस डिबेट के बाद मुफ्ती शमाइल नदवी एक हीरो के रूप में उभरे और रातों-रात एक स्टार की तरह वह मशहूर हो गए. लेकिन इस मशहूरियत के साथ-साथ विवाद भी शुरू हो गया. डिबेट के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान को लेकर लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया और बयान के कुछ हिस्से को वायरल किया जाने लगा. 

अब यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर कार्रवाई की मांग कर दी है. दरअसल, मुफ्ती शमाइल नदवी का एक बयान का वीडियो क्लिप को शुजात अली कादरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और मुफ्ती शमाइल की बातों को भारत के संविधान के खिलाफ बताय. 

इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने लिखा " बिल्कुल सही बात, इस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. संविधान से ऊपर कुछ नहीं है.

मुफ्ती शमाइल नदवी अपने वायरल क्लिप में कहते हुए दिख रहे हैं कि अल्लाह ने जिस चीज का फैसला कर दिया है, उसमें किसी भी मोमिन मर्द या औरत के लिए गुनजाइश नहीं है कि वे अब अल्लाह को छोड़कर, गैरुल्लाह (आम व्यक्ति) के फैसले को माने. 

ध्यान रहे आम तौर पर मुस्लिम समाज का यह विश्वास है कि अल्लाह ने जिस चीज का साफ निर्देश दिया है और जिस चीज का फैसला कर दिया है उसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जा सकता. जैसे, हराम-हलाल में फर्क, मह़रम–ना-मह़रम में फर्क, पांच वक्त की नमाज, जकात, हज, रोजा, शराब हराम है. इन जैसे कई चीजों पर अल्लाह का साफ निर्देश है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता है. इस बात पर दुनिया भर के मुस्लिम मुत्तफिक हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Mufti Shamail Nadwi Controversy

