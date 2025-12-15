Advertisement
Bahraich Violence: मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग

Bahraich Violence Case: बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई. इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को फांसी की और 9 लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई. इस फैसले में मनुस्मृति के अश्लोक इस्तेमाल किया गया. इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि इस प्रकार के जज को बर्खास्त कर देना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:27 PM IST

Bahraich Violence Case: 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में बहराइच जिला कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, जिनमें सरफराज को फांसी की सजा और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस फैसले में जज पवन कुमार शर्मा ने मनुस्मृति के अश्लोक का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा  को बर्खास्त करने की मांग की है. 

दरअसल, मनुस्मृति को दलित विरोधी, महिला विरोधी और एक विवादित किताब माना जाता है. वहीं, न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वारा रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के मामले में सरफराज को मौत की सजा सुनाने के लिए मनुस्मृति के अश्लोक का इस्तेमाल किया. इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस विचारधारा के सभी जजों को बर्खास्त करें. 

उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के आधार पर मौत की सजा देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज पवन शर्मा का ज्यूडिशियरी में होना ज्यूडिशियरी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुसे RSS के विचारधारा वाले जजों की पहचान करके उन्हें हटा देना चाहिए.

शाहनवाज आलम ने कहा कि इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती कि कोई जज मनुस्मृति के आधार पर सजा दे. उन्होंने कहा कि जिस किताब को खुद बाबा साहेब अंबेडकर ने सबके सामने जलाया था. उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ कानून और संविधान पर हमला है बल्कि जाति के खिलाफ बराबरी के लिए अंबेडकर के संघर्ष को नकारने की साजिश भी है. उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड, जो मर्डर केस में मौत की सजा देता है, उसमें इतने प्रोविजन हैं जिनके तहत कातिलों को मौत की सजा दी जा सकती है. 

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश की अदालतों ने हजारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन ये सजाएँ सिर्फ IPC के नियमों के तहत सुनाई गई. कभी किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर सजा नहीं सुनाया गया. उन्होंने कहा कि कानून से बने सिस्टम से किसी की जान लेना तो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसी की जान किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर लेना, वो भी उस ग्रंथ के आधार पर जिसे अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय के रास्ते का रोड़ा माना था, इस ग्रंथ के आधार पर फांसी की सजा सुनाने को सिर्फ सांप्रदायिक और गैर-कानूनी हत्या ही कहा जा सकता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bahraich Violence Caseminority newsToday News

