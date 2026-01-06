शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कह दी ये बड़ी बात

Delhi Riots Case: वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को खारिज कर दिया. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बहस छिड़ गई है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरजील और उमर को बेल न दिए जाने पर सहमति जताई, वहीं कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति जताई. कांग्रेस नेता उदित राज ने साफ तौर पर कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए.

कांग्रेस नेता उदित राज से जब मीडिया ने पूछा कि क्या यह फैसला मुस्लिम विरोधी है, तो उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन यह एक राजनीतिक फैसला है. सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग कानून बनाया है. उन पर अलग कानून लागू होते हैं, अगर वे कोई बयान भी देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए थी.

उदित राज ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय भी इसका खामियाजा भुगत रहा है. इसी बहाने बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, महंगाई को अनदेखा किया गया है, शिक्षा की उपेक्षा की गई है, और इसका नुकसान हिंदुओं को हो रहा है. उन्होंने कहा कि हिंदू को घाटा हो रहा है.

वहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, तो फिर यहां जमानत क्यों नहीं दी जा रही है?

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम द्वारा जमानत याचिका पेश करने पर आगामी एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है. इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह कहना कि एक साल तक जमानत के लिए आवेदन भी नहीं किया जा सकता, यह संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरह उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि गैर-जमानती मामलों में जमानत देना या न देना कोर्ट के विवेक पर है, लेकिन यह कहना कि एक साल तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, इसका कानून में कोई आधार नहीं है.