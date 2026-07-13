'बोलने वाले मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते', इमरान मसूद का सपा पर तीखा हमला

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UP Politics: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन से SP को फायदा हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऐसे मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अपनी बात रखता हो. हाल ही में उदयवीर सिंह ने कहा था कि इमरान मसूद को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और उनके साथ किसी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है.
SP नेता ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों पर केवल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा. इसके जवाब में मसूद ने कहा, "समाजवादी पार्टी ही गठबंधन के लिए शोर मचा रही है और गठबंधन की वजह से ही आप 2024 में 37 सीटें ला पाए. वरना, 2022 में तो आप 120 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती या ऐसे नेता को जो अपनी बात रखता हो और ऐसा नेता अब कांग्रेस में है."
दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग
दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने INDIA गठबंधन के हिस्से के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े थे. इस गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा; समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं. उम्मीद है कि दोनों पार्टियां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगी, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
2027 के चुनाव की तैयारी
गौरतलब है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ-साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां भी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. इसी कड़ी में AIMIM ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वह मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. अलग-अलग पार्टियां जन-रैलियों, बैठकों और संगठन के विस्तार के ज़रिए अपनी चुनावी रणनीतियों को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं.