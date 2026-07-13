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'बोलने वाले मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते', इमरान मसूद का सपा पर तीखा हमला

Imran Masood on Muslim Leadership: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस नेता इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुखर मुस्लिम नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:28 AM IST
'बोलने वाले मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते', इमरान मसूद का सपा पर तीखा हमला
Image Credit: कांग्रेस सांसद इमरान मसूदSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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