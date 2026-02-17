'किसानों के खिलाफ है इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील'... MP सैयद नसीर हुसैन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Advertisement
MP Syed Naseer On India America Trade Deal: पिछले महीने इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई. इसको लेकर कांग्रेस सांसद सैयद नासीर हुसैन ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने इस ट्रेड डील को भारत के किसानों के खिलाफ बताया है और इस डील पर संसद भवन में खुली बहस की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

MP Syed Naseer On India America Trade Deal: कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद सैयद नसीर हुसैन ने हाल ही में हुए इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हाल ही में  इंडिया-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर दबाव में साइन किया गया था. मीडिया से बातचती करते हुए सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि यह डील "हमारी सॉवरेनिटी को सरेंडर करने" जैसा लगता है. उन्होंने इंडिया-अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर संसद भवन में खुली बहस की मांग की. 

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने अलग-अलग फोरम पर अपनी बात साफ तौर पर रखी है. इंडिया-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय किसानों के हित में नहीं है. यह भारत के इकोनॉमिक हित में नहीं है, और हमने संसद भवन में इस मुद्दे पर खुली बहस की मांग की थी. हालांकि, ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बयान जारी कर हमें सवाल पूछने या सफाई मांगने की इजाजत नहीं दी. इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार इस डील पर दबाव में साइन किया है." उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें (भारत) रूस से तेल न खरीदने और किसी खास देश के साथ रिश्ते न रखने का हुक्म दे रहे हैं, यह हमारी सॉवरेनिटी को सरेंडर करने जैसा लगता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर खुली और साफ बहस चाहते हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत ने आपसी फ़ायदे वाले ट्रेड पर एक अंतरिम एग्रीमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी, 2025 को लॉन्च किए गए एक बड़े बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के लिए अपनी कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया गया.

फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर, भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के एग्रीकल्चरल और फ़ूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने या कम करने पर सहमत हो गया है, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. दूसरी ओर, अमेरिका भारत में बनने वाले सामानों पर 18 परसेंट का आपसी टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल और कपड़े, लेदर और जूते, प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, कारीगरों के सामान और कुछ मशीनरी शामिल हैं.

इस बीच, भारत के चीफ़ नेगोशिएटर और डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी, राजेश अग्रवाल ने कन्फर्म किया कि इंडिया-अमेरिका ट्रेड बातचीत एक फॉर्मल एग्रीमेंट की ओर बढ़ रही है. अग्रवाल ने आज जनवरी का ट्रेड डेटा जारी करते हुए मीडिया को बताया कि अमेरिका के साथ वर्चुअल बातचीत चल रही है, और अगले हफ़्ते, चीफ़ नेगोशिएटर एक डेलीगेशन को US ले जाएँगे ताकि लीगल एग्रीमेंट के लिए लीगल फ्रेमवर्क को फ़ाइनल किया जा सके, यह काम अगले हफ़्ते वाशिंगटन में जारी रहेगा.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

