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Assam High School Beef Controversy: असम के गोलपारा जिले में के कृष्णई में हबराघाट हाई स्कूल में बीफ को लेकर हुए विवाद के बाद संधिक स्कूल के पांच मुस्लिम छात्रों को स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है. इस मामले से संबंधित एक नाबालिग मुस्लिम युवक को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया और विधवा मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, गोलपारा के स्कूल इंस्पेक्टर ने जिले के स्कूलों के लिए ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्कूल में कोई भी नॉन-वेजिटेरियन खाना न लाएँ. बच्चों को स्कूल से निष्कासित करे के खतरे और एक छात्र और एक माँ की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने गंभीर सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा, "असम में BJP सरकार के दौरान, स्कूली बच्चों को भी डर, भेदभाव और सांप्रदायिक बंटवारे के माहौल से नहीं बख्शा जा रहा है. स्कूलों का काम युवा दिमागों को ट्रेन करना है, न कि उन्हें भेदभाव और कमी का शिकार बनाना."
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक नाबालिग छात्र को क्यों हिरासत में लिया गया? उन्होंने आगे पूछा कि जब मामला स्कूल के बच्चों से जुड़ा था तो एक विधवा मां को क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने कहा कि शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है और बच्चों को इस राइट से दूर नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है तो बच्चों को स्कूल से निकालना कैसे सही हो सकता है?
सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने सवाल किया कि क्या माइनॉरिटी बैकग्राउंड के बच्चों और उनके परिवारों को टारगेट करना BJP की कथित बांटने वाली पॉलिटिक्स का रेगुलर हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा, “किसी भी बच्चे को नफरत, भेदभाव और बांटने वाली पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहिए.
सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) और राज्य के संबंधित वेलफेयर इंस्टीट्यूशन समेत सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशन से तुरंत दखल देने की अपील की. उन्होंने मांग की कि इन बच्चों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और भविष्य पक्का किया जाए और स्टूडेंट्स के परिवारों के खिलाफ कथित कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाए.
सैयद नासिर हुसैन ने आगे आरोप लगाया कि यह घटना BJP सरकार के दौरान माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव के बड़े ट्रेंड को दिखाती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या माइनॉरिटी बैकग्राउंड के बच्चों और उनके परिवारों को टारगेट करना BJP की कथित बांटने वाली पॉलिटिक्स का रेगुलर हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा, "किसी भी बच्चे को नफरत, भेदभाव और बांटने वाली पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहिए."