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बीफ विवाद के बाद मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर मंडराया संकट; सांसद सैयद नासिर हुसैन ने उठाए बड़े सवाल

Assam High School Beef Controversy: असम के गोलपारा जिले में एक स्कूल से जुड़े विवाद के बाद पांच मुस्लिम छात्रों पर निष्कासन का खतरा मंडरा रहा है. एक नाबालिग छात्र और उसकी मां की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने बच्चों के शिक्षा के अधिकार और उनके साथ कथित भेदभाव पर चिंता जताई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:41 AM IST
बीफ विवाद के बाद मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर मंडराया संकट; सांसद सैयद नासिर हुसैन ने उठाए बड़े सवाल

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