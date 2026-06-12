Assam High School Beef Controversy: असम के गोलपारा जिले में के कृष्णई में हबराघाट हाई स्कूल में बीफ को लेकर हुए विवाद के बाद संधिक स्कूल के पांच मुस्लिम छात्रों को स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है. इस मामले से संबंधित एक नाबालिग मुस्लिम युवक को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया और विधवा मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, गोलपारा के स्कूल इंस्पेक्टर ने जिले के स्कूलों के लिए ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्कूल में कोई भी नॉन-वेजिटेरियन खाना न लाएँ. बच्चों को स्कूल से निष्कासित करे के खतरे और एक छात्र और एक माँ की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने गंभीर सवाल उठाए हैं.