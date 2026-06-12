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ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है, जो 1977 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था: तारिक़ अनवर

Congress MP Tariq Anwar on TMC Rebellion: पश्चिम बंगाल में डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस उठापटक जारी है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के कई दिग्गज नेता बागी हो गए हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का TMC में जारी कलह और मिनाक्षी नटराजन के मामले पर बड़ा बयान सामने आया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:38 PM IST
ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है, जो 1977 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था: तारिक़ अनवर
Image Credit: कांग्रेस सासंद तारिक अनवर (फाइल फोटो)

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