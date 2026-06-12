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West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज रही तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल और नेताओं की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है. कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और
कल्याण बनर्जी समेत कई सीनियर नेताओं के बागी बयानों ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है. इसी बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तृणमूल कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता के बयानों के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया.
तारिक अनवर ने पार्टी छोड़ने वाले या नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं को लेकर कहा कि जब ममता बनर्जी सत्ता में थीं, तब इन नेताओं को पार्टी के भीतर लोकतंत्र और कथित तानाशाही जैसे मुद्दे उठाने चाहिए थे. उनका कहना था कि अब जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं, तब उन्हें अचानक सारी कमियां और बुराइयां दिखाई देने लगी हैं.
कांग्रेस सांसद ने इस स्थिति की तुलना साल 1977 के दौर से की. तारिक अनवर ने कहा कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं, तब भी कई बड़े नेता उनका साथ छोड़कर बाहर चले गए थे और उनके खिलाफ खड़े हो गए थे. हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने दोबारा अपनी पार्टी को खड़ा किया और मजबूत बनाया.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी एक संघर्ष करने वाली नेता हैं. उनके मुताबिक, यह मुमकिन है कि कहीं कुछ कमियां रह गई हों, जिन्हें सुधारने की जरूरत हो, लेकिन जिस तरह से पार्टी के भीतर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो रही है, वह सही नहीं है.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तारिक अनवर ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा पार्टी के भीतर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी संकट के दौर से गुजर रही हो, तब सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देना सही नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी जैसे सीनियर नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती.
वहीं, मीनाक्षी नटराजन के मामले पर भी तारिक अनवर ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झारखंड और मध्य प्रदेश के मामलों को देखने पर साफ अंतर दिखाई देता है. उनके मुताबिक, झारखंड में उम्मीदवार को सुधार का मौका दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में नामांकन खारिज कर दिया गया.
तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है. तारिक अनवर के इन बयानों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी मुद्दों पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है.