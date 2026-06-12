तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तारिक अनवर ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा पार्टी के भीतर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी संकट के दौर से गुजर रही हो, तब सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देना सही नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी जैसे सीनियर नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती.