Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3114007
Zee SalaamIndian Muslimबांग्लादेश में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों? कांग्रेस नेता के सवाल पर मचा बवाल

'बांग्लादेश में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?' कांग्रेस नेता के सवाल पर मचा बवाल

Tarik Anwar Attack BJP: बांग्लादेश के मंत्रिमंडल में हिंदू अल्पसंख्यक सांसदों को जगह मिली है, लेकिन PM मोदी की अगुवाई वाली सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है? कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:10 PM IST

Trending Photos

'बांग्लादेश में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?' कांग्रेस नेता के सवाल पर मचा बवाल

Tarik Anwar Attack BJP: बांग्लादेश में बीते मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चीफ तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री  पद की शपथ ली. इस आयोजन में जीते हुए सभी सांसदों नें ने भी शपथ ली और मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया. इस आयोजन में बांग्लादेश के 4 अल्पसंख्यक सांसदों ने भी शपथ ली. उनमें से दो हिंदू अल्पसंख्यक सांसदों गोयेश्वर रॉय और निताई रॉय को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. इसके बाद भारत की मौजूदा मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं. कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 

कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा "जब बांग्लादेश अपनी कैबिनेट में दो अल्पसंख्यकों को स्थान दे सकता है, तो भारत में मुस्लिम मंत्रियों की संख्या शून्य क्यों? क्या यही समावेशी शासन है, प्रधानमंत्री जी?"

भारत की मौजूदा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम समुदाय के सांसद नहीं हैं. इसे लेकर भाजपा पर विपक्ष की पार्टियां हमलवार रहती हैं और आरोप लगाती हैं कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर नहीं चल रही है. विपक्षी पार्टियां भाजपा के स्लॉगन 'सबका साथ सबका विकास' को झूठा बताती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट के बाद पहली बार 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए. इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के बीच मुख्य मुकाबला था. तारिक रहमान की अगुवाई में BNP ने 212 सीटों पर जीत हासिल की. इसेक बाद बीते 17 फरवरी को तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsTarik Anwar Attack BJPMuslims absence in Modi cabinetminority newsToday News

Trending news

muslim news
BANG में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?- तारिक अनवर
Pakistan News
Pakistan News: बलूचिस्तान में खून की सियासत? फराज की हत्या से उठे बड़े सवाल
JEE Main 2026
ओडिशा के महरूफ-मसरूर ने रचा इतिहास, एक साथ बने JEE Main टॉपर
muslim news
रमजान के महीने में 2 राज्यों ने किया बड़ा ऐलान,मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी खास छूट
Bangladesh news
BNP की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन, 50 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी
muslim news
केंद्र सरकार ने मुस्लिम विरोधी आयोजन करने वाले संगठन को दिया फंड; RTI में खुलासा!
Maharashtra news
‘रमजान का तोहफा’, महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म होने पर AIMIM का तंज
up board exam 2026
तिलक लगाने वाले बच्चों का फूलों से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री
muslim news
'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल
muslim news
'एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र की में डूबा देंगे'...सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी धमकी