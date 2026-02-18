'बांग्लादेश में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?' कांग्रेस नेता के सवाल पर मचा बवाल

Tarik Anwar Attack BJP: बांग्लादेश में बीते मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चीफ तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. इस आयोजन में जीते हुए सभी सांसदों नें ने भी शपथ ली और मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया. इस आयोजन में बांग्लादेश के 4 अल्पसंख्यक सांसदों ने भी शपथ ली. उनमें से दो हिंदू अल्पसंख्यक सांसदों गोयेश्वर रॉय और निताई रॉय को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. इसके बाद भारत की मौजूदा मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं. कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि

कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा "जब बांग्लादेश अपनी कैबिनेट में दो अल्पसंख्यकों को स्थान दे सकता है, तो भारत में मुस्लिम मंत्रियों की संख्या शून्य क्यों? क्या यही समावेशी शासन है, प्रधानमंत्री जी?"

भारत की मौजूदा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम समुदाय के सांसद नहीं हैं. इसे लेकर भाजपा पर विपक्ष की पार्टियां हमलवार रहती हैं और आरोप लगाती हैं कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर नहीं चल रही है. विपक्षी पार्टियां भाजपा के स्लॉगन 'सबका साथ सबका विकास' को झूठा बताती हैं.

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट के बाद पहली बार 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए. इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के बीच मुख्य मुकाबला था. तारिक रहमान की अगुवाई में BNP ने 212 सीटों पर जीत हासिल की. इसेक बाद बीते 17 फरवरी को तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.