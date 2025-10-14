बिहार चुनाव में असदुद्दीन करेंगे बड़ा खेला, डर में INDIA गठबंधन?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. बिहार में कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार चुनाव में तीसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रही है. इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है.

दरअसल, बिहार में दो मुख्य गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई में NDA चुनाव लड़ रही है. वहीं, RJD और कांग्रेस की अगुवाई में INDIA गठबंधन चुनाव लड़ रही है. इन गठबंधनों में अन्य छोटी पार्टियां भी शामिल हैं. लेकिन AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ने की तैयारी कर चुकी है. AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मयावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) और सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है.

इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद उदित राज ने AIMIM पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने एक बयान में कहा कि AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री करके भाजपा को लाभ पहुंचाना चाहती है. उन्होंने AIMIM चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी खेल बिगड़ने के लिए जहां चुनाव होता है, वहां पहुंच जाती है. कांग्रेस सांसद उदित राज ने कहा कि असदु्द्दीन ओवैसी धार्मिक तकरीर करते हैं, जिससे वोट का ध्रुवीकरण होता है. इस ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के लिए AIMIM ने बहुत कोशिशें की. सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने RJD के अध्यक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को इस संबंध में पत्र भी लिखा. साथ ही AIMIM के बिहार राज्य के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल नगारें बजाकर गठबंधन की मांग की. लेकिन RJD ने इन प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया.

अब AIMIM ने भी प्रण ले लिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को मनवाकर रहेंगे. असदुद्दीन ओवैसी ने सिमांचल में एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान भी किया कि वह इस चुनाव में अपनी ताकत को दिखाएंगे. पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सिमांचल के क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए AIMIM ने RJD से सिर्फ 6 सीटों की मांग थी. गठबंधन न करने के जवाब में AIMIM बिहार विधानसभा में पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर चुकी है.