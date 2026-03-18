ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद, बोले- मुसलमानों का डर में त्योहार मनाना शर्मनाक

Uttam Nagar Case: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण नाम के शख्स की कथित हत्या के बाद हिंदूवादी संगठनों की धमकी और बयानबाजी से तनाव पैदा हो गया है. हिंदूवादी संगठनों ने ईद के दिन मुस्लिम इलाकों में हमला करने और ईद-उल-फित्र में खलल डालने की धमकी दी गई. आरोपियों के खिलाफ हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है.

हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद स्थानीय मुसलमानों में दहशत फैल गई है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके गांव छोड़कर जाने की भी खबरें सामने आई हैं. वहीं, अब उत्तम नगर में ईद मनाने को लेकर सामने आए विवाद ने सियासी माहौल को गरमा दिया है. कांग्रेस के दो सांसदों ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर लोगों को डर और दबाव में त्योहार मनाना पड़े, तो यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है.

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने की कार्रवाई की मांग

उत्तम नगर के हालात को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि जो लोग वहां ईद मनाने से रोकने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं? क्या उन्हें कानूनन यह अधिकार है कि वे इस तरह की ऐलान करें और फिर भी उनके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए?"

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कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने आगे कहा कि फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद के मुताबिक, अगर समाज के बाकी लोग डर या खौफ में अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे, तो यह किसी भी देश और समाज के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी.

#WATCH | Delhi | Congress MP Mohammad Jawed says, "...Those in Uttam Nagar who are threatening not to allow people to celebrate Eid, action should be taken against them. Should it be taken or not? Or are they legally allowed to announce a crackdown and no action is taken against… pic.twitter.com/LzHykcvXzs — ANI (@ANI) March 18, 2026

'बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही ध्रुवीकरण की राजनीति'

इस मुद्दे पर प्रयागराज से कांग्रेस सासंस उज्जवल रमण सिंह ने हिंदूवादी संगठनों को आड़े हाथों लिया है. उत्तम नगर के हालात को लेकर कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और आने वाले चुनावों में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है.

सांसद उज्जवल रमण सिंह ने कहा, "उत्तम नगर की घटना निंदनीय है. जैसे एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लोगों को त्योहार मनाने से रोका गया, वैसे ही संभल में भी ऐसी घटना सामने आई थी. इस पर हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था." उज्ज्वल रमण सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को तुरंत रोका जाए और लोगों को शांति से ईद मनाने दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को बराबरी के साथ अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी देता है.

'स्थानीय मुसलमानों छोड रहे हैं हस्तसाल गांव'

बताया जा रहा है कि हस्तसाल गांव के कई मुस्लिम परिवारों ने डर के माहौल के चलते अस्थायी रूप से इलाका छोड़ने की बात कही है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में लोगों ने बताया कि घटना के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों की धमकियों से स्थिति भयावह हो गई है, हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह स्थानीय लोगों के साथ लगातार बैठक कर रही है और ऐसी किसी योजना की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

मिया जी रेस्टोरेंट के मालिक 55 साल जमील अहमद ने बताया कि उनका परिवार 50 साल से यहां रह रहा है, लेकिन "खून की होली" जैसे बयानों से डर बना हुआ है. उनका कहना है कि बाहरी लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और कुछ परिवार पहले ही जा चुके हैं. वहीं, 22 साल की फरजाना ने कहा कि पड़ोसियों का व्यवहार बदल गया है और रोज धमकियां मिल रही हैं. स्थानीय वकील बिलाल राजपूत ने भी माना कि हालात सामान्य नहीं हैं और हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों में डर का माहौल है.

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