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मुसलामनों ने ले रखा है कांग्रेस को जिंदा रखने का ठेका; 29 विधायकों ने दिलाई जीत

Congress Election Performance: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जबकि कांग्रेस कमजोर दिखी. कुछ विश्लेषणों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत दर अधिक बताई गई है. हालांकि, नतीजों को समझने के लिए स्थानीय मुद्दों, गठबंधन और क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 05, 2026, 05:53 PM IST

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Congress Election Performance: 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के रिलजल्ट आए. भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया और सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर लिया. वहीं, इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. असम और बंगाल के चुनावों के रिजल्ट में एक खास बात यह देखने को मिली कि कांग्रेस के गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया. कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली हैं, उनमें लगभग सभी मुस्लिम उम्मीदवार हैं. इसी चीज को देखते हुए यह सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को जीवित रखने का ठेका सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार और वोटरों ने ले लिया है. 

जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को इन चुनावों में हिंदू समाज ने न के बराबर वोट किया है. बंगाल में कांग्रेस के दो मुस्लिम उम्मीदवारों, असम में 18, केरल में 8 और तमिलनाडु में 1 को जीत मिली है. असम में कांग्रेस के टोटल 19 उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में 79 गैर-मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाया और 20 मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाया था. इन 79 गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक को जीत मिली, यानी कांग्रेस के बाकी 78 उम्मीदवार हार गए. वहीं, कांग्रेस के 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवारों को जीत मिली है. असम में टोटल 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता, जिसमें से 18 कांग्रेस और एक अन्य पार्टी के उम्मीदवार हैं. 

इसी तरह केरल में 140 सीटों वाली विधानसभा में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं. इन 35 मुस्लिम विधायकों में से 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (UDF) के उम्मीदवार हैं और  8 कांग्रेस के विधायक हैं. केरल में कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. केरल और असम, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन द्वारा चुनाव में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का औसत (स्ट्राइक रेट) 80% से भी ज़्यादा रहा है.

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इसी तरह कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के जीते हुए ये दोनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं. इसी तरह कांग्रेस ने तमिलनाडु में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, जिनमें से 1 जीत गया है. इससे यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस के टिकट पर जीत की गारंटी सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को ही मिल रही है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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