Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3132705
Zee SalaamIndian Muslimबिहार में कांग्रेस के मुस्लिम सांसद बीजेपी को देंगे समर्थन; बिहार-बंगाल का चाहते हैं बंटवारा!

बिहार में कांग्रेस के मुस्लिम सांसद बीजेपी को देंगे समर्थन; बिहार-बंगाल का चाहते हैं बंटवारा!

Bihar Politics: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं और गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बीच सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद डॉ. मुहम्मद जावेद आजाद ने सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया और कहा कि नीतीश का राज्यसभा जाना बिहार की जनता के साथ धोखा होगा.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:42 PM IST

Trending Photos

किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉ. मुहम्मद जावेद
किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉ. मुहम्मद जावेद

Bihar News Today: लगभग 18 साल से बिहार में सत्तासीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालिया दिनों राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया दिनों बिहार का दौरा कर सियासी आग में घी डालने का काम किया है. सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने और सीमांचल को नए राज्य बनाने की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है. 

बिहार की सियासत में हालिया दोनों घटनाक्रमों को लेकर पक्ष और विपक्ष की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इस बीच शनिवार (7 मार्च) को कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मुहम्मद जावेद आजाद ने सीमांचल को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है. साथ ही सांसद मुहम्मद जावेद आजाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं को बिहार की अवाम के साथ बड़ा धोखा बताया है.

सीमांचल को अलग राज्य बनाने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा?
दरअसल, हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय सीमांचल दौरे के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इन्हीं चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद डॉ मुहम्मद जावेद आजाद ने यह कयास लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों और बिहार के सीमांचल इलाके को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की योजना पर विचार किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खामेनेई की मौत पर राम सिंह ने मनाया जश्न, बांटी मिठाईयां; मित्र देश के नेता की आलोचना पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन!

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब वह किशनगंज से विधायक थे, तब भी उन्होंने बिहार विधानसभा में सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सवाल उठाया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए मुहम्मद जावेद आजाद ने कहा कि पटना से किशनगंज की दूरी लगभग साढ़े चार सौ किलोमीटर है और इतनी दूरी होने की वजह से राज्य सरकार का ध्यान सीमांचल क्षेत्र तक ठीक से नहीं पहुंच पाता.

डॉ. मुहम्मद जावेद आजाद का कहना है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री की निगाहें सीमांचल इलाके तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ऐसे में सीमांचल और उससे सटे बिहार के अन्य इलाकों को मिलाकर अलग राज्य बनाए जाने की मांग का वह स्वागत करते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश की जाती है तो वह इसका विरोध करेंगे. 

'नीतीश का सीएम दिखाकर ही बीजेपी को मिला बहुमत'
कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि सीमांचल क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अलग राज्य का गठन एक विकल्प हो सकता है. उनके मुताबिक, लंबे समय से यह इलाका विकास और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पीछे रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा होती रही है. वहीं, डॉ. मुहम्मद जावेद आजाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा होगा. 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिहार की अवाम से वोट नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर मांगा गया था. उन्होंने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे महज दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और उन्हें हटाने की चर्चा शुरू हो गई है. मुहम्मद जावेद आजाद ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहती है तो उसे दोबारा चुनाव कराना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर चुनाव में बहुमत मिलता है तो ही बीजेपी को मुख्यमंत्री पद पर बैठने का अधिकार होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कब्रों को तोड़ा, पेट्रोल डालकर लगाई आग; शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar Newsseemanchal newscongressMohammad Jawedmuslim news

Trending news

Bihar News
कांग्रेस के मुस्लिम MP बीजेपी को देंगे समर्थन; बिहार-बंगाल का चाहते हैं बंटवारा!
iran israel war
2350km की दूरी 4 देश और 5 सिक्यूरिटी लेयर को भेदकर इजराइल में कयामत बरपा रहा ईरान
Bangladesh news
मिडिल ईस्ट जंग से बांग्लादेश में मचा हड़कंप; पेट्रोल-डीजल पर लगी डेली यूज लिमिट
Maulana Salim Controversial Speech On CM Yogi
गाय को 'अम्मा' बोलकर फंसे बिहार के मौलाना; UP में सड़कों पर उतरे BJP कार्यकर्ता
muslim news
कब्रों को तोड़ा, पेट्रोल डालकर लगाई आग; शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन
muslim news
हिमाचल में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, हिंदू संगठन ने काटा बवाल, आरोपी गिरफ्तार
muslim news
ईरान युद्ध के साए में अमेरिका के मुसलमानों का रमजान, डर के बीच निभा रहे परंपराएँ
muslim news
Gujarat: जामा मस्जिद में पूजा को लेकर मचा बवाल, हिंदू-मुस्लिम पक्ष में भारी तनाव
muslim news
पाकिस्तान की बमबारी से अफगानिस्तान में तबाही, UN की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
Iran Israel War Update
क्या सऊदी और पाकिस्तान करेंगे ईरान पर हमला? युद्ध के बीच अटकलें तेज