केरल में चुनावी घमासान: कांग्रेस की 55 नामों की सूची, सिर्फ 7 मुस्लिम उम्मीदवार

kerala Assembly Election: केरल में अगले महीने 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है. इस बीच कांग्रेस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधियों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 55 प्रतिनिधियों के नाम हैं और वे किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इस चीज की जानकारी दी गई है. कांग्रेस ने अपने इस लिस्ट में सिर्फ 7 मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम जारी किए हैं. हालांकि यह पहली लिस्ट है, अभी और लिस्ट जारी होने बाकी हैं.

कांग्रेस ने जिन मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम जारी किए हैं. उनका नाम और विधानसभा सीट कुछ इस प्रकार हैं. अब्दुल रशीद- धर्मदम, टी. सिद्दीकी- कलपेट्टा, आर्यदान शौकत- नीलाम्बुर, नौशाद अली- पोन्नानी, अनवर सदाथ- अलुवा, शनिमोल उस्मान- अरूर, टी.एम. नज़र- कायपमंगलम

केरल में टोटल 140 विधानसभा सीट हैं, इन सभी पर चुनाव होने हैं. मंगलवार (17 मार्च) को केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इस वक्त कांग्रेस के 20 विधायक हैं, उन सभी को फिर से उनके विधानसभा सीट से प्रतिनिधि बनाया गया है और कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर उनके नाम जारी किए गए हैं. प्रमुख नामों में सीडब्ल्यूसी सदस्य रमेश चेन्निथला, जिन्हें हरिपद से उतारा गया है; विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन, जो परवूर से चुनाव लड़ेंगे; और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ, जिन्हें पेरावूर से उम्मीदवार बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले सोमवार (16 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव चुनाव के लिए अपने 47 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं था. बता दें कि वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को टिकट दिया था. हालांकि अब्दुल सलाम चुनाव हार गए.