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दिल्ली का कनॉट प्लेस बना 'नफरत का अड्डा'? दो मुस्लिम युवकों से मारपीट, पुलिस पर सवाल

Connaught Place Controversy: दिल्ली के कनॉट प्लेस में दो मुस्लिम युवकों पर कथित हमले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि सोशल मीडिया कंटेंट और वायरल वीडियो बनाने के मकसद से इन युवकों को निशाना बनाया गया, वहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 15, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:02 AM IST
दिल्ली का कनॉट प्लेस बना 'नफरत का अड्डा'? दो मुस्लिम युवकों से मारपीट, पुलिस पर सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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