दिल्ली का कनॉट प्लेस बना 'नफरत का अड्डा'? दो मुस्लिम युवकों से मारपीट, पुलिस पर सवाल

कुछ दिन पहले कनॉट प्लेस के एक पार्क में हिंदू कट्टरपंथियों की भीड़ ने मौलाना फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की थी. हमले के बाद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कनॉट प्लेस पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और धार्मिक अपशब्द कहे जा रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और उस पर धार्मिक टिप्पणियां की जा रही हैं. तभी हिंदू नौजवान महिला के समर्थन में आगे आता है और उस मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई में शामिल हो जाता है. वहीं, एक और वीडियो में वही समूह एक हिंदू लड़की की पिटाई करता हुआ दिखाई देता है, जो 'कॉकरोच पार्टी' का समर्थन करने आई थी.