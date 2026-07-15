दिल्ली का कनॉट प्लेस बना 'नफरत का अड्डा'? दो मुस्लिम युवकों से मारपीट, पुलिस पर सवाल

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Connaught Place Controversy: दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में अब नफरत फैलाने वाले कैंपेन का अड्डा बन गया है. हाल की दो घटनाओं ने सबको हिलाकर रख दिया है. आरोप है कि सस्ते फ़ेम के चक्कर में यूट्यूबर्स ने कनॉट प्लेस को नफ़रत का गढ़ बना दिया है. पिछले दो हफ़्तों में तीन मुस्लिम नौजवानों पर हमले हुए हैं. इनमें से दो घटनाओं के लिए एक ही ग्रुप जिम्मेदार था, जबकि पुलिस बस तमाशा देखती रही. भीड़ बेकसूर लोगों को पकड़कर उन पर हमला कर रही है और फिर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है. फिर भी पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. इससे आरोपियों के हौसले और बढ़ रहे हैं.
कुछ दिन पहले कनॉट प्लेस के एक पार्क में हिंदू कट्टरपंथियों की भीड़ ने मौलाना फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की थी. हमले के बाद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कनॉट प्लेस पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और धार्मिक अपशब्द कहे जा रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और उस पर धार्मिक टिप्पणियां की जा रही हैं. तभी हिंदू नौजवान महिला के समर्थन में आगे आता है और उस मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई में शामिल हो जाता है. वहीं, एक और वीडियो में वही समूह एक हिंदू लड़की की पिटाई करता हुआ दिखाई देता है, जो 'कॉकरोच पार्टी' का समर्थन करने आई थी.
पैसे के लालच में माहौल कर रहे हैं खराब?
गौरतलब है कि पैसे के लालच में आकर, कुछ यूट्यूबर और चैनल चलाने वाले लगातार देश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. नफरत फैलाने वाला यह ग्रुप दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय है. वे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. अक्सर उन्हें झूठी बातें बताकर और कभी-कभी मुसलमानों पर आरोप लगाकर उन पर हमला भी करते हैं. अफ़सोस की बात है कि इन लोगों ने अब कनॉट प्लेस, जिसे अक्सर दिल्ली का दिल कहा जाता है, उसको अपना अड्डा बना लिया है.
पुलिस आरोपियों पर नहीं कर रही है कार्रवाई
पिछले एक महीने में कनॉट प्लेस में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, फिर भी पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. सिर्फ़ पिछले दो दिनों में कनॉट प्लेस में मारपीट की दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, और दोनों में एक ही हमलावर शामिल था. एक वीडियो में एक बुजुर्ग हिंदू महिला दिखाई दे रही है.