मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड, हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2885919
Zee SalaamIndian Muslim

मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड, हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल

Uttar Pradesh News: गाजियाबाद में एक मुस्लिम पुलिस वाले ने जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में वीडियो बनाया, फिर आपत्तिजनक ऑडियो के साथ उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुल्जिम पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Edited By:  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:25 AM IST

Trending Photos

मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड, हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल

Uttar Pradesh News: हिंदू समुदाय का पवित्र त्योहार जन्माष्टमी के दिन एक मुस्लिम पुलिस वाले के जरिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बवाल खड़ा हो गया. प्रशासन के आला अफसरों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस मुस्लिम पुलिस सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया. 

दरअसल, यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है. यहां थाना मधुबन के बापूधाम में तैनात एक मुस्लिम सिपाही, जिसका नाम सुहैल खान है, उन्होंने  जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में खड़े होकर एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और विवाद खड़ा हो गया. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सिपाही सुहैल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

सिपाही सुहैल पर इल्जाम है कि उन्होंने मंदिर में एक वीडियो बनाया, जिसके बैकग्रउंड म्यूजिक के साथ एक संदेश जोड़ा, जिसमें कहा जा रहा था कि 'अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं है.' इस वीडियो के वायरल होने पर लाजिमी विवाद तो होना ही था. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने विवाद को बढ़ता देख तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही सुहैल को लाइन हाजिर (सस्पेंड) कर दिया. 

पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि किसी भी तरह का धार्मिक तनाव न फैले, इसके लिए फौरन यह कदम उठाया गया. इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन 'हिंदू रक्षा दल' ने भी नाराज़गी जाहिर की है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक्स (ट्विटर) के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को टैग कर मुल्जिम सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लागू करने की है, न कि धार्मिक प्रचार-प्रसार करने की. किसी भी सरकारी ओहदे पर रहते या ड्यूटी के दौरान इस तरह की हरकत करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि नैतिक आधार पर भी यह गलत है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsUttar Pradesh policeConstable Suhail Khan suspendedConstable Suhail Khan controversial videoToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
मंदिर का वीडियो आपत्तिजनक ऑडियो के साथ पोस्ट करने पर सिपाही सुहैल सस्पेंड
gaza war
नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार की योजना?
Uttarakhand news
पहले बुलडोजर चला, अब रजिस्ट्रेशन की शर्त...उत्तराखंड में मदरसों के लिए मुश्किल दौर!
yemen news
हूती लड़ाकों का इजराइल पर जवाबी वार, एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; दहशत में तेल अवीव
Delhi News
AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा
Delhi News
सऊदी में कत्ल, भारत में छुपा; फर्जी पासपोर्ट से घूमा… 26 साल बाद CBI ने पकड़ा!
Afghanistan Health Crisis
Afghanistan: भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहा अफगानिस्तान, WHO ने जताई चिंता
Ahmedabad Sania Suicide Case
अहमदाबाद: हिंदू परिवार से खरीदे मकान के विवाद ने छीन ली मुस्लिम लड़की की ज़िंदगी
Gaza News
गाजा में नेतन्याहू की फौज कर रही है नरसंहार, अस्पताल पर हमला कर मासूमों की ली जान
assam bulldozer action
Assam: देसी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा; इस संगठन ने काटा बवाल
;