'मस्जिदें इबादत की जगह...', भोपाल के मस्जिद में रील बनाने के बाद शादाब जकाती पर भड़का मुस्लिम संगठन

Content Creator Shadab Jakati Mosque Reel Controversy: शदाब ज़काती, जो 10 रुपये के बिस्किट के पैकेट पर रील बनाकर मशहूर हुए थे, उन्होंने भोपाल की एक मस्जिद के अंदर एक और रील शूट की थी. अब, इस रील की वजह से ज़काती मुश्किल में पड़ सकते हैं. एक मुस्लिम संगठन ने शदाब जकाती को चेतावनी दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:57 AM IST

'मस्जिदें इबादत की जगह...', भोपाल के मस्जिद में रील बनाने के बाद शादाब जकाती पर भड़का मुस्लिम संगठन

Bhopal Muslim Committee on Shadab Jakati: 10 रुपये के बिस्किट पर रील बनाकर मशहूर होने वाले कंटेंट क्रिएटर शादाब ने भोपाल की ऐतिहासिक ताज-उल-मस्जिद में एक रील शूट की थी. इसके बाद वह मुस्लिम संगठन के निशाने पर आ गए हैं. भोपाल मुस्लिम कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए इसे मस्जिद की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया.

उन्होंने कहा कि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, नाचने-गाने या मज़ेदार वीडियो बनाने की जगह नहीं. शमशुल हसन ने चिंता जताई कि ऐसा कंटेंट सीधे तौर पर उन बच्चों और युवाओं पर असर डालता है जो नमाज के लिए मस्जिद आते हैं, जिससे उनकी सोच और धार्मिक अनुशासन पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने मस्जिद कमेटियों से अपील की कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करें.

इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जताई चिंता
उन्होंने भोपाल के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी चिंता जताई जो अपने वीडियो में बार-बार भोपाल के नवाब का ज़िक्र मज़ाकिया अंदाज़ में कर रहे हैं. शमशुल हसन ने कहा कि यह नवाब परिवार और भोपाल की संस्कृति का अपमान है और इसमें शामिल लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के युवाओं से भी अपील की कि वे आगे आएं, ऐसे कंटेंट का विरोध करें और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार व्यवहार अपनाएं.

शादाब जकाती का विवादों से है नाता
शादाब जकाती हाल ही में विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी के साथ एक रील बनाई थी, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया. यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. अलग-अलग संगठन और सोशल मीडिया यूज़र्स उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. इस पूरी घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया कंटेंट, धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छेड़ दी है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

