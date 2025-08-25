SIR की Sincerity पर सवाल! वोटर लिस्ट में 70 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला शामिल
Bihar SIR Controversy: बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान लगातार कई हैरान करने वाली गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. वहीं, अब भागलपुर में एक पाकिस्तानी महिला, जो करीब 70 साल पहले भारत आई थी, का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया. हैरानी की बात ये है कि SIR प्रक्रिया में भी उसका नाम वेरिफाई हो गया. अब मामले की जांच शुरू हो चुकी है.

 

Reported By:  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:21 AM IST

Bihar News Today: बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की पोल एक बार फिर खुल गई. यह मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. सरकार की सख्त जांच अभियान के बावजूद, एक पाकिस्तानी महिला, जो करीब 70 साल पहले भारत में दाखिल हुई थी, उसका नाम भागलपुर जिले की वोटर लिस्ट में पाया गया. यही नहीं, SIR प्रक्रिया के दौरान उसका नाम वेरिफाइड भी कर दिया गया. 

अब इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया है और ऑफिशियल जांच शुरू कर दी गई है. यह मामला गृह मंत्रालय की ओर से विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए शुरू किए गए विशेष सत्यापन अभियान के तहत सामने आया है. इसी दौरान महिला की नागरिकता पर सवाल उठे.

BLO को मिला गृह मंत्रालय से अलर्ट

इस संबंध में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने बताया कि उन्हें 11 अगस्त को चुनाव विभाग से एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें महिला का पासपोर्ट और वीजा के बारे में जानकारी थी. महिला का पासपोर्ट 1956 में रंगपुर (अब बांग्लादेश में) से जारी हुआ था और वीजा 1958 का था, जो यह साफ दर्शाता है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है.

बीएलओ ने आगे बताया, "मैंने निर्देशों के अनुसार जांच की तो महिला का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पाया. वह काफी कमजोर हालत में थीं और बातचीत करने की हालत में नहीं हैं. फिर भी मैंने फॉर्म-7 भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है." भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भी मामले की पुष्टि की है.

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि "शुरुआती जांच में महिला का नाम वोटर लिस्ट में मिला है. इसके बाद फॉर्म-7 भरकर नाम हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है. पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत पूरी की जाएगी." दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि इस महिला की भारत में अब तक की अवैध निवास की पूरी जांच की जाएगी. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे और कब शामिल किया गया.

SIR की हकीकत आई सामने

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जुलाई से केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत 25 जून से 25 जुलाई के बीच नामांकन फार्म जमा कराए गए. अभी तक राज्य में 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 7.24 करोड़ के फार्म हासिल हुए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, 1 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 65 लाख नाम हटाए गए. इनमें 22 लाख 34 हजार 501 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 36 लाख 28 हजार 210 वोटर्स अपने रहने की जगह बदल चुके है या अनुपस्थित थे. इसी तरह 7 लाख 1,364 नामों को दोबारा दर्ज किया गया है.  

सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के लिए एक महीने का समय दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, अब तक 98.2 फीसदी मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं. वहीं, अब SIR की गहन समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगातार कई गलतियां सामने आ रही है, जिसको लेकर जांच पर सवाल उठ रहे हैं.

