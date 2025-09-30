Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2942163
Zee SalaamIndian Muslim

'The Taj Story' पर क्यों शुरू हुआ विवाद; मुस्लिम समाज का गंभीर इल्जाम, फिल्ममेकर ने दी सफाई

Film The Taj Story Controversy: फिल्म "द ताज स्टोरी" के रिलीज होने से पहले विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज का कहना है कि दीगर प्रोपेगेंडा फिल्मों की तरह यह फिल्म भी मुस्लिम समाज और उसके ऐतिहासिक धरोहर (ताजमहल) को बदनाम करने के लिए बनाई गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

'The Taj Story' पर क्यों शुरू हुआ विवाद; मुस्लिम समाज का गंभीर इल्जाम, फिल्ममेकर ने दी सफाई

Film The Taj Story Controversy: फिल्म "कश्मीर फाइल्स", "उदयपुर फाइल्स" और बंगाल फाइल्स के बाद अब "द ताज स्टोरी" के नाम से एक नई फिल्म आ रही है. इस फिल्म पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज के लोग इस फिल्म पर एतराज जाहिर कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस फिल्म की मदद से ताजमहल को एक शिव मंदिर दिखाने की कोशिश की गई है. यह फिल्म अगले महीने के 31 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

दरअसल, हिंदूवादी संगठन की तरफ से ताजमहल में एक शिव मंदिर (तेजो महालय) होने का दावा किया जाता है. साथ ही कई बार ताजमहल के अंदर मौजूद मजार पर गंगा जल डालने की भी कोशिश की गई है. अब एक बार फिर से फिल्म 'द ताज स्टोरी' को लेकर यह विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि इस फिल्म के एक्टर परेश रावल ने इस विवाद पर सोशल मीडिया पर स्पष्टिकरण दिया है. 

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया कि यह फिल्म किसी धार्मिक आधार पर नहीं बनाई गई है. उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म ताजमहल के अंदर शिव मंदिर होने का दावा भी नहीं करता है. उन्होंने बताया कि यह फिल्म ताजमहल के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है. इस पोस्ट में परेश रावल ने कहा कि आप सभी इस फिल्म को देखर अपनी राय बनाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई प्रोपेगेंडा फिल्में बन चुकी हैं. जिनमें मुस्लिम समाज और इस्लाम को एक विलेन के तौर पर दिखाया गया. इस फिल्म को लेकर भी मुस्लिम समाज में यही डर है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस देश में धार्मिक मुद्दों और विवादित मुद्दों पर फिल्म बनाकर पैसा कमाना आसान हो गया है, इसलिए सभी फिल्ममेकर इसी रणनीति को अपना रहे हैं. 

अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम संगठनों के लोग इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेंगे. क्योंकि इससे पहले कई मुस्लिम विरोधी फिल्मों को रोकने के लिए मुस्लिम संगठ सुप्रीम कोर्ट तक गई है. हालांकि उन फिल्मों के कुछ सीन में बदलाव करके रिलीज करने करने के आदेश दे दिए जाते हैं. ऐसा कई विवादित फिल्मों के मामलों में देखा गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Controversy on The Taj Story FilmThe Taj Story Film propegendamuslim Against The Taj Story Filmminority newsToday News

Trending news

Dehradun
Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां
Uttar Pradesh news
पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम नौजवान, BJP विधायक के जहरीले बोल
gaza
PM Modi ने Trump के Gaza पीस प्लान का किया स्वागत, जमकर की तारीफ
Indonesia
Indonesia: बड़ा हादसा! इस्लामिक स्कूल की ढही इमारत, दर्जनों छात्र मलबे में दफ्न
Palestine news
अब फिलिस्तीनी कैदियों को मौत के घाट उतारेगा इजराइल; नए कानून पर मचा बवाल
Bareilly
Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!
Donald Trump
Hamas को मिलेगी चेकमेट? ट्रंप और नेतन्याहू के इस दाव से बचना है बड़ा मुश्किल
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान जेल से हुए रिहा, बताई अंधेरी कोठरी की आपबीती
I Love Muhammad
I Love Muhammad: बरेली में पुलिसिया एक्शन पर नाराज हुए अबू आसिम, दिया बड़ा बयान
qatar news
नेतन्याहू का टूटा अहंकार! दोहा पर हमले के लिए इजराइल ने मांगी माफी, जानें पूरा मामला
;