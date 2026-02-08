"मैं गरांटी देता हूँ, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा..." MP सतीश गौतम ने मुसलमानों के खिलाफ दिया नफरती बयान

Uttar Pradesh News: भारत में धार्मिक पहचान के आधार पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है. ऐसे में चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित बयानबाजियां, उन नफरती हुरदंगियों को बल देते हैं, जो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए अतिक्रमण हटाने लिए दबाव बनाया. इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ का सांसद हूँ, एक मुल्ला भी नहीं बोलेगा. इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बीते शनिवार (7 फरवरी) को अलीगढ़ के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेसकॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय बजट की उपलब्धियों का बखान किया. साथ ही सिंचाई और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं का जिक्र किया. प्रेसकॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कोल राजवाहों पर कथित अवैध अतिक्रमण के मामले से जुड़ा सवाल पूछा. इस सवाल के जवाब में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राजवाहा पर अवैध अतिक्रमण को गंभीर विषय बताया.

उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण की पहचान कर जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राजवाहों और नहरों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर राजवाहों और नहरों की भूमि मुक्त कराने का आश्वासन दिया.

सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बाद अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी इंजीनियर राजेंद्र कुमार को सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई. इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ का सांसद हूं, एक मुल्ला भी नहीं बोलेगा, यह मेरी गारंटी है, डरने की कोई बात नहीं है.