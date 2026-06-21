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Gujarat Hospital Muslim Patient Discrimination: गुजरात के मोडासा शहर में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मुस्लिम युवक को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से अपमानित किया गया. संबंधित मुस्लिम युवक को आतंकवादी कहा गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि अस्पताल के मेडिकल कर्मचारियों ने पीड़ित युवक सत्तार मोइन का नाम देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि "आतंकवादी आ गए हैं."
यह घटना गुजरात के मोडासा शहर में स्थित गांधी हॉस्पिटल का है. मुस्लिम युवक सत्तार मोइन के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव और अपमानित करने की घटना के बाद बवाल खड़ा हो गया है. पीड़ित मोइन के मुताबिक, जो एक रूटीन मेडिकल चेक-अप होना चाहिए था, वह बेइज्जती और भेदभाव का अनुभव बन गया. पीड़ित मोइन ने मेडिकल कर्मचारियों द्वारा धार्मिक भेदभाव करने की शिकायत संबंधित अस्पताल के हेड, डॉ. गांधी से शिकायत की. कथित तौर पर डॉक्टर ने पीड़ित सत्तार मोइन की शिकायत सुनने से मना कर दिया.
मेडिकल फील्ड में भी मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव?
सोशल मीडिया पर लोग इस घटना के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि मेडिकल जैसे संवेदनशील फील्ड में भी भेदभाव आ चुका है. लोगों का कहना है कि अस्पताल में मुस्लिम युवक के साथ भेदभाव करने की घटना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.
महिला डॉक्टर ने इंटर्न को हिजाब उतारने के लिए डाला दबाव!
गौरतलब है कि इससे पहले भी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव की घटना सामने आ चुकी है. राजस्थान के टोंक स्थित एक जनाना अस्पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी करने आई इंटर्न के साथ सीनियर महिला डॉक्टर ने भेदभाव किया और उसके हिजाब पर सवाल उठाए. आरोपी सीनियर डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने इंटर्न युवती को हिजाब उतारने को कहा. वहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के उर्सुला सरकारी अस्पताल में हिजाब पहनी युवती को दवा देने से पहले हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाया गया. मुस्लिम समुदाय में महिलाएं दूसरे मर्दों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं, इसलिए वह अपने चेहरे और जिस्म का पर्दा करती है.
मुस्लिम महिलाओं को टार्गेट करना बना फैशन?
अब भारत में एक नया ट्रेंड चल पड़ा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को उसे बुर्का या हिजाब की वजह से परेशान और अपमानित किया जा रहा है. मेडिलकल फील्ड मुस्लिम महिलाओं के साथ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से अनेक भेदभाव की घटनाएं आ चुकी हैं. मेडिकल फिल्ड के अलावा भी अन्य फिल्डों में काम-काज की जगहों पर उन्हें धार्मिक आधार पर परेशान और अपमानित करने की घटनाएं हुई है.