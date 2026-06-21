महिला डॉक्टर ने इंटर्न को हिजाब उतारने के लिए डाला दबाव!

गौरतलब है कि इससे पहले भी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव की घटना सामने आ चुकी है. राजस्‍थान के टोंक स्थित एक जनाना अस्‍पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी करने आई इंटर्न के साथ सीनियर महिला डॉक्टर ने भेदभाव किया और उसके हिजाब पर सवाल उठाए. आरोपी सीनियर डॉक्टर बिंदु गुप्‍ता ने इंटर्न युवती को हिजाब उतारने को कहा. वहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के उर्सुला सरकारी अस्पताल में हिजाब पहनी युवती को दवा देने से पहले हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाया गया. मुस्लिम समुदाय में महिलाएं दूसरे मर्दों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं, इसलिए वह अपने चेहरे और जिस्म का पर्दा करती है.