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Gujarat: नाम देखकर कहा 'आतंकवादी आ गया', अस्पताल में मुस्लिम युवक के साथ भेदभाव के बाद उठे सवाल

Gujarat Hospital Muslim Patient Discrimination: गुजरात के मोडासा स्थित एक निजी अस्पताल में एक मुस्लिम युवक के साथ कथित धार्मिक भेदभाव का मामला सामने आया है. युवक का आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों ने उसकी पहचान को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की. घटना के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी बढ़ गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:58 PM IST
Gujarat: नाम देखकर कहा 'आतंकवादी आ गया', अस्पताल में मुस्लिम युवक के साथ भेदभाव के बाद उठे सवाल

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