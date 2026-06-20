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Controversy Yoga On Road: देश में अलग-अलग जगहों पर योग सप्ताह के तौर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग योग कर रहे हैं और शारीरिक और मानसिक व्यायाम का मैसेज दे रहे हैं. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस से एक दिन पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मिनारा मस्जिद के सामने सड़क पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि दाढ़ी टोपी वाले लोग योगा कर रहे हैं. सड़क पर योगा करने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है. लोगों का कहना है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो योगा कैसे.
लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे कि प्रशासन एकतरफा कार्रवाई क्यों करती है, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है और नमाजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. वहीं, दूसरी ओर सड़क पर योगा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सड़क जाम सिर्फ नमाज पढ़ने से होता है या योगा से भी सड़क जमा होते हैं.
पूरे देश में मस्जदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग साल में दो दिन ईद की नमाज अदा करते हैं और हफ्ते में एक बार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर जुमे की नमाज अदा करते हैं. सामूहिक रूप से नमाज अदा करने से मस्जिद में जगह नहीं बचती है, इसीलिए कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं. ये नमाज लगभग 10 मिनट में खत्म हो जाती है. सड़क पर बिना किसी हंगामे और हुड़दंग किए नमाज अदा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे बहुत बड़ा अपराध बनाकर पेश किया गया. आज हालात यह हो गए हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है.
लोगों ने सवाल किया कि सड़कों पर अन्य दूसरे धर्म के कार्यक्रम खुलेआम और शासन, प्रशासन के संरक्षण में होते हैं. इन कार्यक्रमों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. नमाज और दूसरे धर्म के कार्यक्रम दोनों सड़क पर ही होते हैं, तो फिर एक पर कार्रवाई होती है, जबकि दूसरे पर क्यों नहीं होती?