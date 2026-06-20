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रोड पर मुसलमानों का योगा मंजूर तो नमाज क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

Controversy Yoga On Road: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले महाराष्ट्र में एक मस्जिद के सामने आयोजित योग कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया. कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर सड़क पर योग और नमाज को लेकर बहस छिड़ गई, जहां लोगों ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:12 PM IST
रोड पर मुसलमानों का योगा मंजूर तो नमाज क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

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