Controversy Yoga On Road: देश में अलग-अलग जगहों पर योग सप्ताह के तौर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग योग कर रहे हैं और शारीरिक और मानसिक व्यायाम का मैसेज दे रहे हैं. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस से एक दिन पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मिनारा मस्जिद के सामने सड़क पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि दाढ़ी टोपी वाले लोग योगा कर रहे हैं. सड़क पर योगा करने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है. लोगों का कहना है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो योगा कैसे.