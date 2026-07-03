/अदालत का रास्ता छोड़ो...बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा शाही ईदगाह को ध्वस्त करने का आह्वान, मचा बवाल

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Mathura Shahi Eidgah Krishna Janmabhoomi Dispute: बाबरी मस्जिद पर हमला करके, उसे गिराने के बाद देश के अलग-अलग इलाकों में दंगे हुए, जिसमें लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ और हिंदू-मुस्लिम समुदायों के आपसी रिश्तों में गहरी दरारें आ गई, जो अभी तक भरी नहीं हैं. ऐसे में भारत अब और ऐसी सांप्रादायिक घटनाओं को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, पहले ही भारत में सांप्रदायिक नफरत अपने चरम पर है. इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह को बाबरी की तरह ध्वस्त करने की बात दोनों समुदायों के बीच हमेशा के लिए नफरत की दीवारें खड़ी कर सकती हैं.
श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने शाही ईदगाह को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि बताते हुए कहा, ''अब गुम्बद तोड़ने का समय आ गया है.'' सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उन्होंने सनातनियों और संतों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि अब अदालतों के चक्कर काटने का समय खत्म हो चुका है और राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कदम उठाना होगा. स्वामी सच्चिदानंद का यह बयान सीधे तौर पर देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है.
राम मंदिर आंदोलन का इतिहास दोहराएंगे-स्वामी सच्चिदानंद
श्री चित्रगुप्त पीठ से जारी अपने संदेश में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, "बहुत हो गया, अदालतों का चक्कर काट-काटकर हम रोज़ भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो. अब हम स्थान मांगने नहीं जाएंगे. आज हम वही दोहराएंगे जो हमने राम मंदिर के लिए किया था." उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है और हिंदू समाज अब सिर्फ बातों में फंसने वाला नहीं है.
एक धक्का और दो, गुम्बद को तोड़ दो-स्वामी सच्चिदानंद
स्वामी सच्चिदानंद ने वीडियो में सीधे तौर पर शाही ईदगाह को हटाने की बात करते हुए कहा, "अब एक ही फैसला है कि ''एक धक्का और दो'' और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुम्बद भी तोड़ दो." उन्होंने दावा किया कि जब तक यह गुम्बद नहीं हटेगा, तब तक कृष्ण जन्मभूमि का भव्य निर्माण संभव नहीं है. पीठाधीश्वर ने एलान किया है कि इस बार की जन्माष्टमी उसी मूल स्थान पर मनाई जाएगी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा, "प्रभु कृष्ण जहाँ जन्मे थे, वहीं पर पूजन और अर्चना होगी. उससे पहले इस गुम्बद को तोड़ने की तैयारी है."
राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर के लिए कारसेवा का आह्वान
स्वामी सच्चिदानंद ने देश भर के संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों से मथुरा कूच करने का आह्वान करते हुए कहा कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण के भव्य-दिव्य मंदिर निर्माण के लिए एक और कारसेवा की जाएगी. इस बयान के बाद क्षेत्र में धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की संभावना है। प्रशासन इस तरह के संवेदनशील बयानों को लेकर पूरी तरह सतर्क है.