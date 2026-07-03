/अदालत का रास्ता छोड़ो...बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा शाही ईदगाह को ध्वस्त करने का आह्वान, मचा बवाल

एक धक्का और दो, गुम्बद को तोड़ दो-स्वामी सच्चिदानंद

स्वामी सच्चिदानंद ने वीडियो में सीधे तौर पर शाही ईदगाह को हटाने की बात करते हुए कहा, "अब एक ही फैसला है कि ''एक धक्का और दो'' और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ एक गुम्बद भी तोड़ दो." उन्होंने दावा किया कि जब तक यह गुम्बद नहीं हटेगा, तब तक कृष्ण जन्मभूमि का भव्य निर्माण संभव नहीं है. पीठाधीश्वर ने एलान किया है कि इस बार की जन्माष्टमी उसी मूल स्थान पर मनाई जाएगी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा, "प्रभु कृष्ण जहाँ जन्मे थे, वहीं पर पूजन और अर्चना होगी. उससे पहले इस गुम्बद को तोड़ने की तैयारी है."