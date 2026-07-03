Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /अदालत का रास्ता छोड़ो...बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा शाही ईदगाह को ध्वस्त करने का आह्वान, मचा बवाल

अदालत का रास्ता छोड़ो...बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा शाही ईदगाह को ध्वस्त करने का आह्वान, मचा बवाल

Mathura Shahi Eidgah Krishna Janmabhoomi Dispute: उत्तर प्रदेश के मथुरा की शाही ईदगाह के खिलाफ स्वामी सच्चिदानंद ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद नई बहस छिड़ गई है. उन्होंने अदालत और कानून के रास्ते को छोड़ बाबरी मस्जिद की शाही ईदगाह पर हमला करके ध्वस्त करने का आह्वान किया है. उन्होंने संतों और सनातनियों से एकजुट होकर मथुरा की तरफ कूच करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस बार की जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मनाई जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:03 AM IST
अदालत का रास्ता छोड़ो...बाबरी मस्जिद की तरह मथुरा शाही ईदगाह को ध्वस्त करने का आह्वान, मचा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dalmandi: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं बचा सका मस्जिदें, इलाहाबाद HC ने खारिज की य
muslim news50 min ago
2
Ali Khamenei Funeral1 hr ago
3
Yasmeen Khan In Film Dehati Disco2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
Sambhal newsJul 02