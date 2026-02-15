बुर्का पहन कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मुसलमान नहीं है? मौलाना ने उठाए गंभीर सवाल

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimबुर्का पहन कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मुसलमान नहीं है? मौलाना ने उठाए गंभीर सवाल

Uttar Pradesh News: संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने पर विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की है कि तमन्ना की जांच होनी चाहिए कि उसने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं? पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:57 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की, ताकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को हिंदु समुदाय के भगवान शिव पर जल अर्पित कर सके. तमन्ना मलिक ने बुर्का पहनकर हिरद्वार से उत्तर प्रदेश तक कांवड़ यात्रा की. इस दौरान तन्ना चर्चाओं में बनी रही. अब यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संभल के मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमन्ना मलिक पर बुरी तरह बिफरे नजर आ रहे है.

मौलाना ने कहा कि बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मलिक मुस्लिम नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि तमन्ना मलिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी महिला है, जिसे ट्रेनिंग देकर भेजा गया है. मौलाना ने आरोप लगाया कि RSS से ट्रेनिंग देकर तमन्ना मलिक को बुर्का पहनाकर कांवड़ लेकर भेजा गया है. मुस्लिम समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमन्ना ने कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन किया है या नहीं? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि तमन्ना मलिक की हिंदू युवक से शादी रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो तमन्ना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए.

मौलाना तर्क देते हुए कहा कि यदि तमन्ना मलिक मुस्लिम है, लेकिन उसने हिंदू व्यक्ति से शादी की है, तो वह मुस्लिम नहीं रही. मौलाना ने तमन्ना मिलक पर निशाना साधते हुए कहा को वह कुछ भी पहनकर कांवड़ लेने जाए, हमें कोई सरोकार नहीं, वह हमारे समाज की नहीं है.

गौरतलब है कि तीन साल पहले तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी नाम के एक हिंदू युक से शादी कर ली. उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम आर्यन और यक्क्ष है. इसी शादी को लेकर मौलाना ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर तमन्ना ने हिंदू युवक से शादी कर ली है, तो वह अब मुस्लिम नहीं रही. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

