बुर्का पहन कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मुसलमान नहीं है? मौलाना ने उठाए गंभीर सवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की, ताकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को हिंदु समुदाय के भगवान शिव पर जल अर्पित कर सके. तमन्ना मलिक ने बुर्का पहनकर हिरद्वार से उत्तर प्रदेश तक कांवड़ यात्रा की. इस दौरान तन्ना चर्चाओं में बनी रही. अब यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संभल के मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमन्ना मलिक पर बुरी तरह बिफरे नजर आ रहे है.

मौलाना ने कहा कि बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मलिक मुस्लिम नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि तमन्ना मलिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी महिला है, जिसे ट्रेनिंग देकर भेजा गया है. मौलाना ने आरोप लगाया कि RSS से ट्रेनिंग देकर तमन्ना मलिक को बुर्का पहनाकर कांवड़ लेकर भेजा गया है. मुस्लिम समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमन्ना ने कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन किया है या नहीं? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि तमन्ना मलिक की हिंदू युवक से शादी रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो तमन्ना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए.

मौलाना तर्क देते हुए कहा कि यदि तमन्ना मलिक मुस्लिम है, लेकिन उसने हिंदू व्यक्ति से शादी की है, तो वह मुस्लिम नहीं रही. मौलाना ने तमन्ना मिलक पर निशाना साधते हुए कहा को वह कुछ भी पहनकर कांवड़ लेने जाए, हमें कोई सरोकार नहीं, वह हमारे समाज की नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि तीन साल पहले तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी नाम के एक हिंदू युक से शादी कर ली. उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम आर्यन और यक्क्ष है. इसी शादी को लेकर मौलाना ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर तमन्ना ने हिंदू युवक से शादी कर ली है, तो वह अब मुस्लिम नहीं रही.