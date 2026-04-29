सलीम डोला केस में NCB की बड़ी जीत, कोर्ट ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

Mohammad Salim Dola Transit Remand: अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और ड्रग डीलर मोहम्मद सलीम डोला को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी की ओर से मिली सूचना के बाद तुर्की की खुफिया एजेंसी और वहां की पुलिस ने बीते शनिवार (25 अप्रैल) को गिरफ्तार किया. बीते मंगलवार 28 अप्रैल को भारत वापस लाया गया. तुर्की से नई दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर मोहम्मद सलीम डोला के उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद सलीम डोला की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंज़ूर कर ली है. इसके बाद उसे मुंबई की संबंधित कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मोहम्मद सलीम डोला ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज के आवास पर पेश किया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) मनीष गुप्ता मुंबई NCB की तरफ़ से सलीम डोला की ट्रांजिट रिमांड मांगी, दलीलें सुनने के बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने सलीम डोला की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड NCB मुंबई को दे दी. वहीं, मोहम्मद डोला के वकील एडवोकेट शरियान मुखर्जी, आकाश के साथ, सलीम डोला की तरफ़ से पेश हुए और ट्रांजिट रिमांड की अर्ज़ी का विरोध किया.

मोहम्मद डोला के वकील ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि मोहम्मद डोला साल 2020 से तुर्की में रह रहे हैं, जबकि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह NCB की साल 2023 में एक FIR दर्ज किया गया था. वकील ने ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ सवाल पूछते हुए कहा कि सलीम डोला 2020 से भारत से बाहर है। उसका इस मामले से क्या लेना-देना हो सकता है?

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स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अरुण खत्री, एडवोकेट शेली के साथ, NCB की तरफ़ से पेश हुए। यह दलील दी गई कि आरोपी को मुंबई की एक कोर्ट से उसके ख़िलाफ़ जारी NBW (गैर-ज़मानती वारंट) के आधार पर गिरफ़्तार किया गया है। उसे NCB की 2023 की एक FIR में गिरफ़्तार किया गया है. उन्होंने यह भी दलील दी कि गिरफ़्तारी के आधार आरोपी को पहले ही बता दिए गए हैं.