Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3197078
Zee SalaamIndian Muslimसलीम डोला केस में NCB की बड़ी जीत, कोर्ट ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

सलीम डोला केस में NCB की बड़ी जीत, कोर्ट ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

Mohammad Salim Dola Transit Remand: दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की में गिरफ्तार कर भारत लाया गया. IGI एयरपोर्ट पर NCB ने उसे गिरफ्तार किया. पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी. अब उसे आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:48 AM IST

Trending Photos

सलीम डोला केस में NCB की बड़ी जीत, कोर्ट ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

Mohammad Salim Dola Transit Remand: अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और ड्रग डीलर मोहम्मद सलीम डोला को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी की ओर से मिली सूचना के बाद तुर्की की खुफिया एजेंसी और वहां की पुलिस ने बीते शनिवार (25 अप्रैल) को गिरफ्तार किया. बीते मंगलवार 28 अप्रैल को भारत वापस लाया गया. तुर्की से नई दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर मोहम्मद सलीम डोला के उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद सलीम डोला की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंज़ूर कर ली है. इसके बाद उसे मुंबई की संबंधित कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. 

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने  मोहम्मद सलीम डोला ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज के आवास पर पेश किया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) मनीष गुप्ता मुंबई NCB की तरफ़ से सलीम डोला की ट्रांजिट रिमांड मांगी, दलीलें सुनने के बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने सलीम डोला की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड NCB मुंबई को दे दी. वहीं, मोहम्मद डोला के वकील एडवोकेट शरियान मुखर्जी, आकाश के साथ, सलीम डोला की तरफ़ से पेश हुए और ट्रांजिट रिमांड की अर्ज़ी का विरोध किया.

मोहम्मद डोला के वकील ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि मोहम्मद डोला साल 2020 से तुर्की में रह रहे हैं, जबकि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह NCB की साल 2023 में एक FIR दर्ज किया गया था. वकील ने ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ सवाल पूछते हुए कहा कि सलीम डोला 2020 से भारत से बाहर है। उसका इस मामले से क्या लेना-देना हो सकता है?

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अरुण खत्री, एडवोकेट शेली के साथ, NCB की तरफ़ से पेश हुए। यह दलील दी गई कि आरोपी को मुंबई की एक कोर्ट से उसके ख़िलाफ़ जारी NBW (गैर-ज़मानती वारंट) के आधार पर गिरफ़्तार किया गया है। उसे NCB की 2023 की एक FIR में गिरफ़्तार किया गया है. उन्होंने यह भी दलील दी कि गिरफ़्तारी के आधार आरोपी को पहले ही बता दिए गए हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMohammad Salim Dola Transit RemandMohammad Salim Dola Newsminority newsToday News

Trending news

Pakistan Gas Crisis
पाकिस्तान में गहराया ईंधन संकट; प्लास्टिक गुब्बारों में भर रहे गैस
Pakistan News
पूर्व PM इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर मचा बवाल, बहन अलीमा ने की ये बड़ी अपील
US Presidents
अमेरिका के वो 6 राष्ट्रपति जिन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक-एक देश की ली बलि
Delhi news
JMI में RSS के मंच पर VC-रजिस्ट्रार, विरोध करने पर छात्रों को स्टाफ- गार्ड ने पीटा!
Iran US Ceasefire
ईरान है कि झुकता नहीं है, दुनिया की निगाह में रोज़ और गिर जाते हैं ट्रम्प!
Gujarat news
एक भी हिंदू वोटर नहीं, फिर भी जीतीं अपेक्षा; मुस्लिम समुदाय ने दिया भरपूर समर्थन
jammu kashmir news
JK: उर्दू की अनिवार्यता खत्म; इल्तिजा मुफ्ती ने संभाली कमान, BJP को दे डाली चेतावनी!
Uttarakhand news
UK: मदरसा बोर्ड भंग करने पर धामी सरकार के खिलाफ AIMPLB ने कसी कमर; कौम से खास अपील
UCC In Madhya Pradesh
MP News: मध्य प्रदेश में भी लागू होगा UCC; कमिटी के गठन के साथ ही पैदा हुआ विवाद
Bihar News
स्कूलों में "वंदे मातरम्" अनिवार्य, कांग्रेस-RJD का बिहार सरकार की मंशा पर सवाल