दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने फिर बढ़ाई जमीर और तुफैल की NIA कस्टडी

Delhi Car Bomb Blast Case: नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार (11 मार्च) को जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट की NIA कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी. 5 दिन की कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. उन्हें नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. स्पेशल NIA जज पीतांबर दत्त ने बंद कोर्टरूम में सुनवाई के बाद तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की NIA कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी.
NIA ने 9 मार्च को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) सिद्धांत सिहाग के सामने उनके ब्लड सैंपल और दूसरे सबूत लिए. 25 फरवरी को, स्पेशल NIA कोर्ट ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया. इसके बाद, 6 मार्च को उनकी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी. आरोपियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी. उनकी कस्टडी NIA को सौंप दी गई थी. आरोप है कि वे हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रहे थे.
जमीर को उमर, इरफान और आदिल ने एक राइफल, एक पिस्तौल और गोला-बारूद दिया था. दोनों अंसार गजवत-उल हिंद से जुड़े हैं. इससे पहले, NIA ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल शकील, अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद हैं.
पूछताछ के बाद ये आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. NIA दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही है. हाल ही में, NIA कोर्ट ने जांच का समय 45 दिन के लिए बढ़ा दिया है. 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक कार में जानलेवा धमाका हुआ था. आरोपी उमर उन नबी की धमाके में मौत हो गई. उमर-उन नबी ही विस्फोटक से भरा संबंधित कार चला रहा था, जिसमें धमाका हुआ. इस धमाके में 13 नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हुए थे.