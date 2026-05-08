अजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने वाले दावे के मामले की आज (8 मई) कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑर्डर जारी किए हैं. इस मामले में पूर्व में आए 12 पक्षकारों में से 9 को अदालत ने हटाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है. जबकि तीन प्रार्थना पत्रों को वादी और परिवादी के रूप में केस में शामिल किया है.

इस तरह इस प्रकरण में 6 प्रतिवादी और 2 वादी रहे हैं. जानकारी के मुताबिक अदालत में आज सुनवाई के दौरान वादी विष्णु गुप्ता और पक्षकार बनने के लिए 110 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुए महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी के रूप में शामिल किया है. जबकि अजमेर दरगाह दीवान सहित खादिम की दोनों अंजुमन संस्थाओं को भी पक्षकार बनाया गया है.

अदालत ने शेष रहे प्रार्थना पत्रों को निरस्त करते हुए पक्षकार बनने के लिए आए लोगों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एक माह में रकम जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी.. वही वादी विष्णु गुप्ता की ओर से मामले में अदालत के ऑर्डर के खिलाफ वाद दायर करने की बात कही गई हे.