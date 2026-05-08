Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3209717
Zee SalaamIndian Muslimअजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल

अजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल

Rajasthan News: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कई पक्षकारों को हटाते हुए जुर्माना लगाया, जबकि कुछ नए पक्षकारों को केस में शामिल किया गया. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी. इस विवाद पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 08, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

अजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने वाले दावे के मामले की आज (8 मई) कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑर्डर जारी किए हैं. इस मामले में पूर्व में आए 12 पक्षकारों में से 9 को अदालत ने हटाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है. जबकि तीन प्रार्थना पत्रों को वादी और परिवादी के रूप में केस में शामिल किया है.

इस तरह इस प्रकरण में 6 प्रतिवादी और 2 वादी रहे हैं. जानकारी के मुताबिक अदालत में आज सुनवाई के दौरान वादी विष्णु गुप्ता और पक्षकार बनने के लिए 110 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुए महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी के रूप में शामिल किया है. जबकि अजमेर दरगाह दीवान सहित खादिम की दोनों अंजुमन संस्थाओं को भी पक्षकार बनाया गया है. 

अदालत ने शेष रहे प्रार्थना पत्रों को निरस्त करते हुए पक्षकार बनने के लिए आए लोगों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एक माह में रकम जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी.. वही वादी विष्णु गुप्ता की ओर से मामले में अदालत के ऑर्डर के खिलाफ वाद दायर करने की बात कही गई हे.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAjmer Dargah Shiv Temple ClaimPetition Against Ajmer DargahRajasthan newsminority newsToday News

Trending news

muslim news
अजमेर दरगाह केस में अदालत का एक्शन; कई दावेदारों पर जुर्माना, नए पक्षकार शामिल
muslim news
बुलडोजर एक्शन का खौफ! बाप मरा तो घर के अंदर ही लाश दफ्न कर बना दी मज़ार
muslim news
वक्फ, विरासत और इंसाफ की आवाज़; मुहम्मदी मिशन की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे
Uttar Pradesh news
शादी की शॉपिंग कर लौट रही लड़की और पिता को बस ने रौंदा; दोनों की मौत, छोटी बहन गंभीर
Delhi news
कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने वाले BJP मंत्री का बेशर्मी के साथ SC में बचाव!
madhya pradesh news
रोज 250 रुपये कमाने वाले पिता की बेटी नौशीन नाज बनी हॉकी की नई उम्मीद
UP News
मिर्जापुर धर्मांतरण केस की जांच पूरी, पुलिस ने दाखिल की 6000 पन्नों की चार्जशीट
Bihar News
मुजफ्फरपुर में 13 साल पहले गायब हुई छात्रा मिली, अब चार बच्चों की मां निकली
Vande Mataram controversy
“वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, AIMPLB का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
Uttar Pradesh news
मुसलमानों से "JSR" नारा बोलवाने के लिए हंगामा, "शिवा नर्सरी" नाम से कारोबार पर ऐतराज