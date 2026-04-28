Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3196091
Zee SalaamIndian MuslimTSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!

TSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!

Nashik TCS Nida Khan Bail Petition: नाशिक TCS धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में आरोपी मुस्लिम महिला कर्मचारी निदा खान की अग्रिम ज़मानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:58 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Nashik TCS Nida Khan Bail Petition: महाराष्ट्र के नाशिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कुछ मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू कर्मचारियों को रोज रखने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे. इसी मामले में TCS की मुस्लिम महिला कर्मचारी निदा एजाज खान पर आरोप लगाए गए. सोशल मीडिया पर इन लोगों की ट्रोलिंग और मीडिया ट्रायल हुआ. लोगों ने उनके धार्मिक पहचान को लेकर निशाना बनाया और पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया गया. इस मामले में नासिक की सेसन कोर्ट ने सोमवार (27 अप्रैल) को निदा खान द्वारा दायर की गई अग्रिम ज़मानत याचिका पर दलीलें सुनीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में आदेश 2 मई 2026 को सुनाया जाएगा.

वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि यह मामला अभी "बहुत शुरुआती चरण" में है और इसमें गंभीर आरोप शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होते हुए सरकारी वकील अजय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सुनवाई सिर्फ़ इस बात पर फ़ैसला करने तक सीमित थी कि क्या आरोपी से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि जहाँ अन्य आरोपियों की भूमिकाओं पर ध्यान दिया गया, वहीं सोमवार की दलीलें सिर्फ़ निदा खान की अग्रिम ज़मानत याचिका तक ही सीमित थीं.

उन्होंने कहा, "आज की सुनवाई सिर्फ़ निदा तक सीमित थी. कोर्ट ने सरसरी तौर पर देखा कि आरोपी दानिश और अन्य लोगों की क्या भूमिका है. कोर्ट में इस मामले पर ज़्यादा बहस नहीं हुई, क्योंकि आज का मुद्दा सिर्फ़ यह था कि क्या निदा से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है या नहीं." अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी निदा खान कथित तौर पर पीड़िता के घर गई और उसे बुर्का कैसे पहनना है, हिजाब कैसे पहनना है और नमाज़ कैसे पढ़नी है, इन चीजों की ट्रेनिंग दी. अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बरामद किए गए एक बुर्का और कुछ किताबें दिखाई.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsNashik TCS Nida Khan Bail Petitionminority newsToday News

Trending news

muslim news
TSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!
Trump Not Accept Iran Hormuz Proposal
परमाणु पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा; ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति
Iran Diplomatic Shuttle
अब्बास अराघची तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, ईरान-US वार्ता की नई कड़ी बना इस्लामाबाद
muslim world news
तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से दहला जकार्ता; दुर्घटना में 7 लोगों की मौत दर्जनों घायल
Nigeria Terror Attack
आतंकी हमले से दहला नाइजीरिया; 29 लोगों की मौत से मचा हड़कंप
muslim news
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हमला; 4 की मौत दर्जनों घायल
israel news
मिडिल ईस्ट में कत्लेआम मचाने वाले नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में, जानें कैसे?
Andhra pradesh news
टीवी की आवाज को लेकर विवाद, गुस्से में पत्नी बनी कातिल, शौहर को चाकू से गोदा
jammu kashmir news
AAP MLA मेहराज मलिक को 7 महीने बाद मिली आजादी, PSA में बंदी पर हाई कोर्ट सख्त
Delhi news
मुशर्रफ हत्याकांड में लोकेश-पंकज समेत 12 आरोपी बरी, मृतक के बीवी गवाही खारिज