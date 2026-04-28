TSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!

Nashik TCS Nida Khan Bail Petition: महाराष्ट्र के नाशिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कुछ मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू कर्मचारियों को रोज रखने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे. इसी मामले में TCS की मुस्लिम महिला कर्मचारी निदा एजाज खान पर आरोप लगाए गए. सोशल मीडिया पर इन लोगों की ट्रोलिंग और मीडिया ट्रायल हुआ. लोगों ने उनके धार्मिक पहचान को लेकर निशाना बनाया और पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया गया. इस मामले में नासिक की सेसन कोर्ट ने सोमवार (27 अप्रैल) को निदा खान द्वारा दायर की गई अग्रिम ज़मानत याचिका पर दलीलें सुनीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में आदेश 2 मई 2026 को सुनाया जाएगा.

वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि यह मामला अभी "बहुत शुरुआती चरण" में है और इसमें गंभीर आरोप शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होते हुए सरकारी वकील अजय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सुनवाई सिर्फ़ इस बात पर फ़ैसला करने तक सीमित थी कि क्या आरोपी से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि जहाँ अन्य आरोपियों की भूमिकाओं पर ध्यान दिया गया, वहीं सोमवार की दलीलें सिर्फ़ निदा खान की अग्रिम ज़मानत याचिका तक ही सीमित थीं.

उन्होंने कहा, "आज की सुनवाई सिर्फ़ निदा तक सीमित थी. कोर्ट ने सरसरी तौर पर देखा कि आरोपी दानिश और अन्य लोगों की क्या भूमिका है. कोर्ट में इस मामले पर ज़्यादा बहस नहीं हुई, क्योंकि आज का मुद्दा सिर्फ़ यह था कि क्या निदा से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है या नहीं." अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी निदा खान कथित तौर पर पीड़िता के घर गई और उसे बुर्का कैसे पहनना है, हिजाब कैसे पहनना है और नमाज़ कैसे पढ़नी है, इन चीजों की ट्रेनिंग दी. अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बरामद किए गए एक बुर्का और कुछ किताबें दिखाई.