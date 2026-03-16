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आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी जेल की रातें? आज सुनवाई

Azam Khan PAN Card Case: रामपुर सेशंस कोर्ट में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा 'दो पैन कार्ड' मामले में अपनी सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई चल रही है. दोनों इस समय जेल में हैं और आज उनके लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखने का एक अहम मौका है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:13 AM IST

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी जेल की रातें? आज सुनवाई

Rampur News: देश के कद्दावर मुस्लिम नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो PAN कार्ड मामलों को को लेकर आज रामपुर की एक अदालत में आज सुनवाई होनी है. यह सुनवाई उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील से संबंधित है. इस मामले की सुनवाई रामपुर की MP-MLA सत्र अदालत में हो रही है, जहां आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों के लिए अपनी-अपनी दलीलें पेश करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

दरअसल, 17 अक्टूबर 2025 को रामपुर की MP-MLA अदालत ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया गया था. अदालत ने दोनों को सात-सात साल की कैद की सज़ा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस फैसले के बाद दोनों ने अपनी दोषसिद्धि और सज़ा के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर आरोप लगाया था कि दोनों के नाम पर दो अलग-अलग PAN कार्ड है, जिनमें जन्म की तारीखें अलग-अलग थीं. बनवाए गए थे और बाद में इन कार्डों का इस्तेमाल भी किया गया था. इन्हीं आरोपों के आधार पर रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सरकारी दस्तावेजों में जन्म की अलग-अलग तारीखों का इस्तेमाल करके वास्तव में दो PAN कार्ड बनवाए गए थे, जिसे मौजूदा नियमों का उल्लंघन माना गया. इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अदालत में मुकदमा चला, जिसके अंत में अदालत ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें सज़ा सुनाई.

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राहत मिलेगी या रहेंगे जेल में
कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल भेज दिया गया, जहां वे इस समय अपनी सजा काट रहे हैं. इसके बाद दोनों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की, जिसकी सुनवाई अब चल रही है. अदालत में चल रही इस सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि अदालत ने आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों को अपनी-अपनी दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. इसके बाद उम्मीद है कि अदालत या तो इस मामले में अपना अगला फैसला सुनाएगी या फिर अपना आदेश सुरक्षित रख लेगी. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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