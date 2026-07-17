/70 साल पुरानी सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की आहट, अदालत ने सुनाया फैसला

इस मस्जिद के खिलाफ बजरंग दल के साबिक जिला प्रमुख विकास त्यागी ने शिकायत की थी, जिसके बाद इस मस्जिद का मामला सामने आया था. बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने इस मस्जिद को लेकर शिकायत की थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के परिसर में मौजूद मस्जिद का इस्तेमाल न सिर्फ मजहबी सरगर्मियों के लिए किया जा रहा था, बल्कि वहां एक पोस्ट ऑफिस भी चलाया जा रहा था और कुछ कमरे इनकम के लिए किराए पर दिए जा रहे थे. डिप्टी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर, जो सरकारी रिकॉर्ड में कचहरी/कलेक्ट्रेट के नाम से दर्ज है, का एरिया 315 स्क्वायर मीटर है. इस ज़मीन पर एक मस्जिद बनी हुई है.