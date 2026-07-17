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70 साल पुरानी सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की आहट, अदालत ने सुनाया फैसला

Uttar Pradesh News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 70 साल पुरानी मस्जिद को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन पर बना गैरकानूनी निर्माण बताते हुए कब्जा हटाने और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. वहीं, मस्जिद इंतजामिया ने फैसले का स्टडी कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:20 AM IST
70 साल पुरानी सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की आहट, अदालत ने सुनाया फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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