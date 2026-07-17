/70 साल पुरानी सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की आहट, अदालत ने सुनाया फैसला

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद करीब 70 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का खतरा बढ़ गया है. सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुमेरात (16 जुलाई) को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया, क्योंकि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है. कोर्ट ने कब्जाधारियों पर 6 करोड़, 4 लाख 65 हजार 565 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कब्जे को हटाने का आदेश दिया है.
इस मस्जिद के खिलाफ बजरंग दल के साबिक जिला प्रमुख विकास त्यागी ने शिकायत की थी, जिसके बाद इस मस्जिद का मामला सामने आया था. बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने इस मस्जिद को लेकर शिकायत की थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के परिसर में मौजूद मस्जिद का इस्तेमाल न सिर्फ मजहबी सरगर्मियों के लिए किया जा रहा था, बल्कि वहां एक पोस्ट ऑफिस भी चलाया जा रहा था और कुछ कमरे इनकम के लिए किराए पर दिए जा रहे थे. डिप्टी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर, जो सरकारी रिकॉर्ड में कचहरी/कलेक्ट्रेट के नाम से दर्ज है, का एरिया 315 स्क्वायर मीटर है. इस ज़मीन पर एक मस्जिद बनी हुई है.
कोर्ट ने मौजूद सबूतों के आधार पर इसे सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा बताया और कहा कि कब्ज़ा करने वाले अपने दावे के पक्ष में असरदार सबूत पेश करने में नाकाम रहे. कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित लोग 30 दिन के अंदर खुद ही जगह खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन कानून के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल करके बेदखली की कार्रवाई करेगा. साथ ही, नियमों के मुताबिक 64.165 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा.
कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने अगली कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं पूरे शहर की नज़रें कलेक्ट्रेट परिसर में बनी इस दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर आने वाले फैसले पर टिकी हैं. इस बीच, इस बारे में कलेक्ट्रेट मस्जिद के एक्टिंग ट्रस्टी तनवीर अहमद एडवोकेट ने इंकलाब को बताया कि हमने अभी इस मामले में पूरा बयान नहीं दिया है, मैंने खुद कोर्ट में कोई बयान नहीं दिया है, उससे पहले कोर्ट का फैसला आ चुका है, जो बहुत दुखद है, हम इस फैसले को पढ़ेंगे और अगले कदम पर विचार करेंगे.