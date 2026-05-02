कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयमैन की बढ़ी मुश्किलें

Delhi News: दिल्ली में लाल किला के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के बाद अलफलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ गई. इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिराफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट से जवाद अहदम को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जवाद की जमानत आर्जी खारिज करते हुए फिलहाल जमानत देने से मना कर दी है.

शनिवार (2 मई) को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शीतल चौधरी प्रधान ने बचाव पक्ष और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों की ज़ोरदार दलीलें सुनने के बाद यह अर्ज़ी खारिज कर दी. सिद्दीकी अभी भी हिरासत में है, जबकि ED व्यापक वित्तीय अनियमितताओं की अपनी जाँच जारी रखे हुए है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने सिद्दीकी की रिहाई का ज़ोरदार विरोध किया, और आरोपों की गंभीरता तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संभावित संबंधों का हवाला दिया. ED ने बताया कि दिल्ली धमाका मामले में नामज़द कुछ लोग कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, जिससे ट्रस्ट के संबंधों की संवेदनशील प्रकृति उजागर होती है.

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सिद्दीकी पर इस समय ED द्वारा दायर एक चार्जशीट के तहत आरोप लगे हैं, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी उसके खिलाफ एक अलग चार्जशीट दायर की है. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि सिद्दीकी से जुड़ी एक और मनी लॉन्ड्रिंग जाँच इस समय चल रही है.

वकील तालिब मुस्तफा के नेतृत्व वाली सिद्दीकी की कानूनी टीम ने पहले मानवीय आधार पर कुछ समय के लिए राहत हासिल कर ली थी, लेकिन ED ने इस नरमी को सफलतापूर्वक चुनौती दी. 7 फरवरी को साकेत कोर्ट ने सिद्दीकी को दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी, ताकि वह अपनी पत्नी की देखभाल कर सके, जिसका कैंसर का इलाज चल रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने इस अंतरिम राहत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी.

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह ED की अर्ज़ी पर फिर से विचार करे. ट्रायल कोर्ट ने आज सिद्दीकी की नियमित ज़मानत अर्ज़ी को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने सिद्दीकी को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली-NCR छोड़कर न जाए. उसे यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपना पासपोर्ट जाँच अधिकारी के पास जमा करा दे.