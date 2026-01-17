पिंकी के बाद अब दक्ष ने हथियार बांटने के लिए उकसाया, कहा- जिहादी या कठमुल्ले अगर...

Delhi News: राजधानी दिल्ली से सामने आई एक चौंकाने वाली तस्वीर ने देशभर में चिंता बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी हिंदूवादी संगठनों के जरिये हथियार बांटने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों ने खुले तौर पर लोगों को हथियार बांटे. इस दौरान मंच से भड़काऊ नारे और बयान भी दिए गए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा गया कि "हर हिंदू घर में एक तेज धार वाली तलवार होनी चाहिए ताकि वे जिहादी कठमुल्ला से निपट सकें."

Every Hindu household should have a sharpened sword so that they can deal with Jihadi Kathmullah. Add Zee News as a Preferred Source Cow protector Daksh Chaudhary supported Madhuram Sharan Shiva's distribution of weapons for the purpose of committing violence. pic.twitter.com/kbEcsyEWKG — The Muslim (@TheMuslim786) January 17, 2026

इस पूरे कार्यक्रम का समर्थन गौ-रक्षक के तौर पर पहचाने जाने वाले दक्ष चौधरी ने किया. दक्ष चौधरी ने साफ तौर पर 'मधुरम शरण शिव' के जरिये हथियार बांटने के कदम का समर्थन किया. हालिया दिनों अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने को लेकर सुर्खियों में रहे दक्ष चौधरी ने कहा कि यह सब हिंसा करने के मकसद से किया जा रहा है.

'हर हिंदू के घर में होना चाहिए धारदार हथियार'

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बता रहे हैं, तो कुछ इसे नफरत फैलाने वाली सियासत से जोड़कर देख रहे हैं. वायरल वीडियो में साधु की वेशभूषा में एक शख्स हिंदूवादी नेता दक्ष चौधरी को मुबारकबाद देता नजर आ रहा है. इसके बाद दक्ष चौधरी वीडियो में कहता है कि "कानपुर से महाराज का मेरे घर पर आना हुआ है. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है."

दक्ष चौधरी ने आगे कहा कि "महाराज जी एक मुहिल लेकर चल रहे हैं. इसमें वह हथियार बांटने का काम कर रहे हैं. हथियार बांटने का मकसद आने वाले परिस्थिति और समय के लिए नौजवानों को तैयार करना. " वह आगे कहता है कि "अब लट्ठ और डंडों से जंग नहीं जीती जाती. हर एक हिंदू के घर में ऐसी धार लगी तलवार होनी चाहिए, ताकि समय आने पर अगर कोई जिहादी या कठमुल्ला हमारे आपके घर पर नजर डालता है, बहन बेटियों को परेशान करता है तो उसका इलाज इसी से होना चाहिए."

दक्ष चौधरी ने मुसलमानों को धमकाते हुए कहा, "कोई बात होने पर शासन प्रशासन के आने में समय लगता है." हथियार बांटने वाले शख्स की हौसलाअफजाई करते हुए उसने कहा कि "महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जिस तरह से हम काम करते हैं, वह करते रहेंगे."

गाजियाबाद में भी हिंदूवादी संगठनों ने बांटा था हथियार

बता दें, इससे पहले गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में स्थित 'हिंदू रक्षा दल' के कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को तलवारें बांटे जाने का मामला सामने आया था. इस मौके पर संगठन का अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी मौजूद था. आयोजन का मकसद हिंदू समाज को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना बताया गया. कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बहन-बेटियों और परिवार की सुरक्षा के लिए हर घर में आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए.

आरोपियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाया. साथ ही यह भी कहा गया कि आगे चलकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की योजना है. इस कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई.

पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर हथियार बांटने और दिखाने को गंभीर मामला मानते हुए 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस की कार्रवाई में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस टीमें वीडियो और फोटो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर रही हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

