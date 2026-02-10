मुस्लिम विरोधी बयान देने पर बवाल, CM हिमंता के खिलाफ SC पहुंचा मामला; कार्रवाई की हो रही मांग

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा ने पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं. हाल में भारतीय जनता पार्टी के असम राज्य के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर किए गए. अब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में सीएम हिमंत बिस्वा पर FIR दर्ज करने का निर्देश दें.

सुप्रीम कोर्ट में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ यह याचिका CPI(M) और (CPI) की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दायर की. वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के सामने इस याचिका को पेश किया और बताया कि BJP के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. हालांकि उस वीडियो को हटा लिया गया.

वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बताया कि विवादित वीडियो को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ शिकायतें की गईं, इन शिकायतों के बावजूद उन पर FIR दर्ज नहीं की गई. वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस याचिका पर सुनवाई की जाए. वहीं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख देगी और इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाता है.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर BJP द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो अपलोड करने पर ऑल इंडिया मजिलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने हिमंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है.