Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3104481
Zee SalaamIndian Muslimमुस्लिम विरोधी बयान देने पर बवाल, CM हिमंता के खिलाफ SC पहुंचा मामला; कार्रवाई की हो रही मांग

मुस्लिम विरोधी बयान देने पर बवाल, CM हिमंता के खिलाफ SC पहुंचा मामला; कार्रवाई की हो रही मांग

Assam News: असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका CPI(M) और (CPI) की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दायर की. याचिका में बताया गया है कि सीएम हिमंत की तरफ से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं. साथ ही BJP द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो अपलोड करने का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सीएम हिमंत बिस्वा को मुस्लिम व्यक्ति पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:18 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व सरमा ने पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं. हाल में भारतीय जनता पार्टी के असम राज्य के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर किए गए. अब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में सीएम हिमंत बिस्वा पर FIR दर्ज करने का निर्देश दें.

सुप्रीम कोर्ट में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ यह याचिका CPI(M) और (CPI) की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दायर की. वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के सामने इस याचिका को पेश किया और बताया कि BJP के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. हालांकि उस वीडियो को हटा लिया गया. 

वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बताया कि विवादित वीडियो को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ शिकायतें की गईं, इन शिकायतों के बावजूद उन पर FIR दर्ज नहीं की गई. वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस याचिका पर सुनवाई की जाए. वहीं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख देगी और इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर BJP द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो अपलोड करने पर ऑल इंडिया मजिलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने हिमंता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsPIL Against CM Himanta Biswa SarmaAssam newsminority newsToday News

Trending news

muslim news
मुस्लिम विरोधी बयान देने पर बवाल, CM हिमंता के खिलाफ SC पहुंचा मामला
Rajasthan news
तब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए
UP News
मुस्लिम दोस्त से शादी करना चाहती थी आकांक्षा, हिंदू संगठन के ऐलान के बाद शादी रद्द
UP News
UP:अर्जुन की अर्थी को मुसलमानों ने दिया कंधा, हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार
okhla news
Delhi: ओखला के अली गांव में खौफ का माहौल, सीलिंग और तोड़-फोड़ से टूट गईं महिलाएं
Rampur News
आजम खान और उनके बेटे की रिहाई के लिए दिल्ली में हुंकार, जंतर मंतर पर उमड़ा हुजूम
kotdwar news
कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को धमकी देने वाला उत्कर्ष पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया
US Iran Talks Oman
क्या अमेरिका-ईरान जंग टलेगी या बढ़ेगा टकराव? आज अली लारीजानी पहुंच रहे हैं ओमान
Gaza News
Gaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने उठाया बड़ा कदम
UP News
'PM संसद में सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित?' अफजाल अंसारी का सरकार पर तंज