मुसलमानों की आबादी वाले बयान पर घिरे हिमंता बिस्वा सरमा, CPIM ने कहा- अगर 85% हिंदू आबादी...

Delhi News Today: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. हिमंता बिस्वा सरमा पर लगातार कथित मुस्लिम विरोधी बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है. वहीं, अब हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया था कि असम में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगर यही स्थिति रही तो असम बांग्लादेश बन जाएगा.

हन्नान मोल्लाह ने हिमंता बिस्वा सरमा को दिया करारा जवाब

हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित दावे के बाद न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. असम के मुख्यमंत्री के बयान पर हन्नान मोल्लाह ने कड़ा पलटवार करते हुए इसे 'पूरी तरह बेवकूफी भरा' करार दिया है. नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में सीपीआई (एम) नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का दावा सच होता, तो आज भारत में 85 फीसदी हिंदू आबादी होना ही संभव नहीं होता. उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह के बयान महज डर फैलाने और एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं.

हन्नान मोल्लाह ने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी संघ परिवार के लिए सिर्फ एक बहाना है. उन्होंने फासीवाद की कार्यप्रणाली को समझाते हुए कहा कि इसके तीन-चार मुख्य सिद्धांत होते हैं. पहला, लोकतंत्र को खत्म करना और संविधान को कमजोर करना. दूसरा, किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर उसके खिलाफ नफरत फैलाना और बाकी समाज को भड़काना. तीसरा, झूठ को बार-बार आत्मविश्वास के साथ दोहराना, ताकि लोग उसे सच मानने लगें.

400 से ज्यादा मुस्लिम-दलितों की हुई लिंचिंग

सीपीआई (एम) नेता ने लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में पहले इस तरह की घटनाएं आम नहीं थीं. मोल्लाह के मुताबिक, बजरंग दल जैसे संगठनों के उभरने के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ीं, जिनमें संघ से जुड़े तत्व शामिल रहे. उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ 400 से ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं. इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और विरोध के स्वर उठने के बाद भी कई राज्यों में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या तो चुप रहती है या फिर ऐसे कृत्यों को सही ठहराती नजर आती है.

बंगाल का जिक्र करते हुए मोल्लाह ने कहा कि वहां भी मुसलमानों को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फासीवादी विचारधारा लोकतांत्रिक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती. पहले एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, फिर समाज में नफरत फैलाई जाती है और उसी नफरत के सहारे संगठन खड़ा किया जाता है. उन्होंने पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी को दक्षिणपंथी संगठन बताते हुए उसकी तुलना संघ से की और कहा कि बंगाल में सुवेंदु अधिकारी लगातार मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं.

नूर एयरबेस से जुड़े मुद्दे पर क्या कहा?

भारत-पाकिस्तान तनाव पर बोलते हुए मोल्लाह ने पाकिस्तानी अधिकारियों के नूर खान एयरबेस से जुड़े बयान का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि जब कोई अधिकारी खुलकर बोलता है, तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के हमले और बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी. मोल्लाह के मुताबिक, दोनों देश एक-दूसरे के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के एक तय पैटर्न में फंसे हुए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोस में सद्भाव होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों देश अपनी-अपनी राजनीति के हिसाब से कदम उठा रहे हैं.

